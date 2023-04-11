«Утечка» секретных документов из США: Израиль не принимал решений о поставках летального оружия в Украину — Нетаньяху 11 апреля, 07:51 Биньямин Нетаньяху (Фото:REUTERS/Ronen Zvulun)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не принимал решений о поставках летального оружия в Украину.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Комментируя данные в слитых секретных документах США о том, что Израиль якобы может предоставить летальное оружие Украине, Нетаньяху сказал, что он не знает, на чем основаны эти сообщения.

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«Мы решили помочь им в гуманитарных вопросах, гражданской обороне, системе воздушной тревоги и тому подобных вещах. [Не было] решения о смертоносном оружии… Я сделаю все, что в моих силах, если смогу, чтобы помочь разрешить этот конфликт», — сказал он.

Нетаньяху заявил, что европейские лидеры, с которыми он недавно встречался, «говорят ему положительные вещи наедине», но говорят по-другому в присутствии СМИ.

В одном из слитых документов США говорилось, что американцы оценивают сценарии, при которых Израиль может передать Украине летальное оружие.

В частности, в документе, датированном 28 февраля, говорится, что страна обязуется предоставить Киеву разведданные и нелетальные оборонительные системы, «одновременно работая над сохранением свободы действий Израиля в Сирии, балансируя между США и Россией».

Также сказано, что Израиль, вероятно, рассмотрит возможность предоставления летальной помощи Украине, если усилится давление со стороны США или же в случае ухудшения связей с РФ.