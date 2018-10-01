Кого мир потерял в 2018 году

В 2018 году умерло немало людей, жизнь которых была целой эпохой в политике, науке, искусстве или бизнесе.

НВ вспоминает знаменитостей, которых мир потерял в этом году.

Французький композитор, поет, шансоньє Шарль Азнавур

1 жовтня у віці 94 років у своєму будинку в Альпілі, на півдні Франції помер один із найпопулярніших французьких виконавців Шарль Азнавур. Влітку Азнавур перервав тур по Японії через те, що впав і зламав руку.

Шарль Азнавур під час концерту в Амстердамі у січні 2016 року / Фото: EPA

Азнавур створив приблизно 1300 пісень, зіграв у 60 фільмах і продав більше 200 млн дисків. Найкращий естрадний виконавець XX століття за опитуванням журналу Time та CNN 1998 року.

Российский певец Иосиф Кобзон

30 августа стало известно о смерти российского певца Иосифа Кобзона, которому было 80 лет. Проблемы со здоровьем у Кобзона начались в июне 2002 года, а в 2005 году у него диагностировали рак, после чего он перенес несколько сложных операций. 27 июля 2018 года певца подключили к аппарату вентиляции легких.

Фото: EPA

В советские времена Кобзон исполнял лирические и патриотические песни. В 1964 году, после появления в эфире песни А у нас во дворе, к нему пришла всесоюзная популярность.

20 февраля 2014 года Кобзон выступил за силовой разгон Евромайдана. Позже поддержал оккупацию Россией Крыма. В марте того же года подписал скандальное письмо в поддержку действий президента России Владимира Путина в Крыму и Украине.

А в октябре 2014 года Кобзон незаконно пересек границу Украины и посетил оккупированный Донецк. Там он представил так называемый "гимн" для боевиков.

21 июля 2014 года Иосифу Кобзону как "апологету российского империализма" запретили въезд в Латвию. Несколькими годами раньше ему был запрещен въезд в Израиль, США и другие страны Запада - как участнику организованной преступности.

Служба безопасности Украины включила Иосифа Кобзона в список лиц, которым запрещен въезд на территорию Украины.

Сенатор Джон Маккейн

25 августа в возрасте 81 года умер американский сенатор Джон Маккейн, за день до этого его семья сообщила, что он принял решение прекратить лечение от рака мозга, который у него диагностировали в июле 2017 года.

Фото: EPA

Маккейн воевал во Вьетнамской войне как летчик ВМФ США, в 1967 году был сбит и серьезно ранен. Он провел более пяти лет в качестве военнопленного в Ханое, где подвергался пыткам и избиениям. При этом он отказался от предложения о досрочном освобождении из-за солидарности со своими товарищами.

Выйдя в отставку, Маккейн стал популярным политиком и дважды пытался выдвигать свою кандидатуру в президенты, но безуспешно. Известен как бескомпромиссный борец против пыток, но при этом сторонник участия США в ряде военных конфликтов.

Активно поддерживал Украину и резко критиковал нынешнего президента США Дональда Трампа, в частности, осудил саммит Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки как "трагическую ошибку", причем, по его словам, Трамп совершил "одно из самых позорных выступлений американского президента".

Седьмой генсек ООН Кофи Аннан

18 августа после непродолжительной болезни в больнице Берна в Швейцарии в возрасте 80 лет умер седьмой генеральный секретарь ООН Кофи Аннан.

Фото: EPA

Кофи Аннан был уроженцем Ганы. Получил образование в области экономики, международных отношений и менеджмента в США и Швейцарии и в 24 года начал работать в ООН.

Кофи Аннан был избран седьмым генеральным секретарем ООН в 1996 году, приступил к обязанностям 1 января 1997-го и провел на этом посту два срока. Аннан стал первым чернокожим лидером ООН. В 2001 году вместе с ООН получил Нобелевскую премию мира "за их работу на благо более организованного и мирного" общества на планете.

Легенда соула Арета Франклин

16 августа умерла в возрасте 76 лет легендарная певица в стиле соул Арета Франклин. Незадолго до этого стало известно, что Франклин, которая боролась с онкологическим заболеванием, находится в критическом состоянии.

Фото: EPA

В феврале 2017 года Франклин объявила о прекращении гастролей, но продолжала давать концерты.

В течение более чем полувека музыкальной карьеры 20 ее альбомов входили в первую десятку американских хит-парадов, дюжина синглов продавалась тиражом свыше миллиона экземпляров, а сама певица была удостоена 18 наград Грэмми.

"Шеф-повар века" Жоэль Робюшон

6 августа в возрасте 73 лет от рака поджелудочной железы скончался в Женеве знаменитый шеф-повар Жоэль Робюшон.

Фото: L'ATELIER de Joël Robuchon

В 1989 году ресторанный гид Gault et Millau назвал его "шеф-поваром века". Робюшон успел поработать в более чем десятке ресторанов по всему миру, сам он владел ресторанами на трех континентах, причем его гастрономические заведения были удостоены 32 звезд Мишлен. Робюшону принадлежали рестораны в таких городах, как Париж, Монако, Гонконг, Лас-Вегас, Токио, Бангкок.

Бывший президент Fiat Chrysler Automobiles Серджио Маркионне

25 июля в возрасте 66 лет умер бывший президент гоночной команды Ferrari и итальянско-американского концерна FIAT Chrysler Automobiles Серджио Маркионне За несколько дней до смерти совет директоров концерна отправил Маркионне в отставку по состоянию здоровья. Незадолго до этого ему сделали операцию на плече, из-за осложнений во время которой он впал в кому.

Фото: EPA

Маркионне добился того, что Fiat Group стала одной из самых быстрорастущих компаний в автомобильной промышленности. Он также является инициатором слияния Fiat с американской корпорацией Chrysler, которая на тот момент уже объявила о банкротстве. Благодаря инициативе Маркионне Chrysler менее чем за два года погасила все займы, предоставленные правительствами США и Канады, а в 2014 году Fiat и Chrysler окончательно объединились в новую холдинговую компанию Fiat Chrysler Automobiles. Объединенный холдинг стал седьмым производителем автомобилей в мире.

Автор Акта провозглашения независимости Украины Левко Лукьяненко

7 июля в возрасте 89 лет умер бывший политзаключенный, диссидент и экс-депутат Верховной Рады Украины Левко Лукьяненко.

Левко Лукьяненко является автором Акта провозглашения независимости Украины и одним из основателей Украинской Хельсинской группы.

В мае 1961 года Лукьяненко приговорили к расстрелу за то, что он "вынашивал идею отрыва УССР от СССР, подрывал авторитет КПСС, возводил клевету на теорию марксизма-ленинизма". Через 72 суток Верховный Суд заменил расстрел 15 годами лишения свободы, которые Лукьяненко провел в Мордовии.

Смотрите также

В Раде IV и V созывов, куда его избрали от Блока Юлии Тимошенко, он был членом Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, возглавлял подкомитет по вопросам жертв политических репрессий Комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Сложил депутатские полномочия 15 июня 2007 года.

19 апреля 2005 года Левку Лукьяненко было присуждено звание Героя Украины.

Создатель комикса о Человеке-пауке Стивен Дитко

29 июня нашли мертвым в его квартире на Манхэттене 90-летнего Стивена Дитко - одного из создателей и авторов комиксов студии Marvel о Человеке-пауке, Докторе Стрэндже и ряде других персонажей.

Фото: @JimLee

Стивен Дитко родился в 1927 году в Пенсильвании, США, в семье эмигрантов. По некоторым данным, художник имеет украинское происхождение.

В 1961 году он вместе с бывшим главным редактором Marvel Comics Стэном Ли создал персонажа Человека-паука. В 1963 году Дитко создал героя Доктора Стрэнджа, который также стал одним из главных персонажей вселенной Marvel.

Менеджер Jackson 5 и отец Майкла Джексона Джо Джексон

27 июня в больнице Лас-Вегаса в возрасте 89 лет умер Джозеф Джо Джексон - патриарх музыкальной династии Джексонов, отец Майкла Джексона. По данным СМИ, Джо Джексон был болен раком.

Майкл и Джо Джексоны в 2008 году / Фото: EPA

Отец поп-звезд начал карьеру музыкального менеджера в городе Гэри, штат Индиана, с группы The Jackson 5. Пять его сыновей - Джеки, Тито, Джермейн, Марлон и Майкл - прославили музыкальный клан Джексонов в 1969 году.

Несмотря на известные факты о тираничном обращении Джо Джексона с детьми, семья выпустила трогательное заявление после его смерти 27 июня: "Мы хотим поблагодарить всех вас за поддержку, когда мы скорбим о патриархе нашей семьи. Мы скорбим о потере нашего отца и чествуем жизнь человека, который пожертвовал так много, чтобы дать нам жизнь и успех, которые у нас есть сегодня".

Сам Майкл Джексон рассказывал в интервью Опре Уинфри, что так боялся отца, что иногда его рвало, когда он его видел.

После смерти Джо Джексона бывший врач его сына Конрад Мюррей, который был признан виновным в непреднамеренном убийстве и провел два года в тюрьме за предоставление смертельной дозы болеутоляющего Майклу Джексону, заявил, что тот был в детстве химически кастрирован отцом.

Украинский поэт Иван Драч

19 июня на 82-м году жизни умер украинский поэт Иван Драч.

Фото: Радіо Свобода

Иван Драч родился 17 октября 1936 года в селе Тележинцы Киевской области в семье рабочего совхоза. После окончания средней школы преподавал русский язык и литературу в семилетке села Звенящее Тетиевского района. В 1958 году Драч поступил в Киевский университет, откуда был исключен за творческие и политические взгляды, но через несколько лет смог восстановиться на заочное отделение.

Многие стихи Ивана Драча были критическими по отношению к советской власти, поэт неоднократно контактировал с украинскими диссидентами, а также избирался депутатом Верховной Рады Украины.

Явлением в украинской литературе стали его поэмы Ніж у серці, Смерть Шевченка, Чорнобильська мадонна.

Астронавт Алан Бин, четвертым побывавший на Луне

26 мая в возрасте 86 лет умер астронавт Алан Бин, который был четвертым человеком, ступившим на поверхность Луны.

Фото: NASA

Его первая миссия в космос состоялась в ноябре 1969 года в составе экипажа Аполлон-12. Он стал четвертым человеком и одним из всего лишь 12 в истории, которые ходили по поверхности Луны.

В целом, Бин провел 69 дней, 15 часов и 45 минут в космосе, включая 31 час и 31 минуту на поверхности Луны.

Основатель "новой журналистики" Том Вулф

14 мая в возрасте 87 лет умер американский журналист и писатель Том Вулф - одна из наиболее влиятельных фигур в истории современной литературы и публицистики. Незадолго до смерти Вулф попал в больницу с инфекцией.

Фото: EPA

Вулфа называли выдающимся летописцем века: в его текстах нашли достоверное, яркое и сатирическое отображение важнейшие события и тренды минувших десятилетий.

Среди них - зарождение новой американской действительности начала 1960-х годов (Конфетнораскрашенная апельсиннолепестковая обтекаемая малютка), космическая гонка между США и Советским Союзом (Битва за космос или, в некоторых изданиях, Нужная вещь), психоделическая "кислотная" революция и субкультуры 60-х (Электропрохладительный кислотный тест), современное искусство 1970-х (Раскрашенное слово), социальный срез жизни Нью-Йорка 1980-х (Костры амбиций), эпоха господства финансовых магнатов 1990-х (Мужчина в полный рост).

Вулфа считают основоположником "новой журналистики", которую он определял как сочетание эмоционального влияния романа и аналитической силы эссе на основе сильных репортажных фактов.

Том Вулф был известен не только своими книгами, но и запоминающимся стилем одежды. Начиная с 1960-х годов и вплоть до преклонных лет Том Вулф предпочитал появляться в обществе в светлых костюмах-тройках – белых, молочных либо цвета слоновой кости. Экстравагантный образ журналист нередко дополнял шляпой в тон, двухцветными туфлями и тростью. Вулф с иронией отмечал, что экстравагантный костюм превращает его в любопытствующего "марсианина".

Старейший ученый в мире Дэвид Гудолл

10 мая в Швейцарии после процедуры эвтаназии умер старейший ученый в мире - 104-летний австралийский эколог Дэвид Гудолл. Гудолл скончался, слушая Оду к радости Бетховена. Ученый приехал в Швейцарию специально ради эвтаназии, которая запрещена в Австралии.

Фото: EPA

Гудолл родился 4 апреля 1914 года в Лондоне, а в 1948 году переехал в Австралию. До 90 лет он чувствовал себя достаточно хорошо и даже играл в теннис и участвовал в качестве актера в любительских пьесах, пока у него не стало ухудшаться зрение.

Он написал десятки научных работ и до недавнего времени продолжал работать обозревателем и редактором в нескольких экологических журналах.

В 2016 году, когда Гудоллу уже было 102 года, университет принял решение отправить его работать в домашнем режиме из-за опасений за его здоровье. Однако после возмущения мировой общественности руководство университета пересмотрело свое решение и предоставило Гудоллу офис поближе к его дому.

Примерно за год до эвтаназии его состояние здоровья ухудшилось, и ученый заявил, что для него пришло время умереть.

Тим Берглинг, известный как диджей Avicii

20 апреля в возрасте 28 лет умер шведский диджей и музыкальный продюсер Тим Берглинг, известный как диджей Avicii. Его нашли мертвым в Маскате, Оман. 27 апреля семья Берглинга выпустила второе заявление в связи с его смертью, в котором непрямо говорится о самоубийстве.

Фото: Avicii via Facebook

В 2016 году Avicii отказался от живых выступлений, сославшись на проблемы со здоровьем. У него был диагностирован острый панкреатит, отчасти из-за чрезмерного употребления алкоголя. В 2014 году ему удалили желчный пузырь и аппендикс.

На пике своей популярности Avicii был одним из самых высокооплачиваемых диджеев мира по версии Forbes и в разные годы входил в рейтинг "королей электронной музыки", составленный бизнес-изданием. В частности, в 2013 году он входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира с годовым доходом в 20 млн долларов. Помимо мировых хитов, которые возглавляли чарты электронной и поп-музыки, в числе его работ популярные треки таких известных артистов, как Бейонсе, Мадонна и группа Coldplay, к написанию и продюсированию которых он приложил руку.

Бывшая первая леди США Барбара Буш

17 апреля 2018 года в возрасте 92 лет умерла бывшая первая леди США Барбара Буш – жена 41-го президента США Джорджа Буша-старшего и мать 43-го американского президента Джорджа Буша-младшего.

Фото: EPA

Барбара Буш была единственной женщиной, муж и сын которой оба были президентами США. Со своим будущим супругом Джорджем Бушем Барбара познакомилась в шестнадцатилетнем возрасте во время рождественского бала. Они поженились 6 января 1945 года и прожили вместе 73 года.

В браке у пары родилось шестеро детей: Джордж Уокер Буш (43-й президент США), Паулина Робинсон Буш (в трехлетнем возрасте умерла от лейкемии), Джеб Буш (43-й губернатор Флориды), Нейл Маллон Буш, Марвин Пирс Буш и Дороти Буш Кох.

Украинский политзаключенный Юрий Солошенко

4 апреля умер от онкологического заболевания украинский политзаключенный Юрий Солошенко, который в 2016 году был освобожден из российской тюрьмы.

Фото: Дмитрий Ларин / УП

Юрий Солошенко был незаконно осужден в РФ и два года провел в российской тюрьме. В Россию он приехал по приглашению коллеги по работе. У него было изъято 6 тысяч долларов, которые, по мнению российских следователей, должны были быть потрачены на приобретение секретных изделий.

Читайте также: Освобожденный украинский политзаключенный Солошенко рассказал об издевательствах в российском плену

14 октября 2015 года Московский городской суд приговорил Солошенко к шести годам колонии строгого режима за "шпионаж" в пользу Украины.

Его вместе с еще одним украинцем Геннадием Афанасьевым освободили в рамках обмена 14 июня 2016 года.

Бывшая жена Нельсона Манделы Винни Мандела

2 апреля умерла 81-летняя Винни Мандела, борец за права человека в Южной Африке (ЮАР) и бывшая жена покойного президента Нельсона Манделы, которая была также известна в ЮАР как "Мать нации".

Фото: EPA

Винни Мандела была замужем за Нельсоном Манделой в течение 38 лет. На этот период пришлись 27 лет, когда он был заключенным. Пара официально развелась в 1996 году, через два года после того, как Нельсон Мандела стал первым чернокожим президентом ЮАР.

С 1969 года Винни Мандела провела 18 месяцев в тюрьме, в это время о ней узнали на Западе.

В мае 1994 года она стала заместителем министра искусств, культуры, науки и технологий в первом правительстве после апартеида, но через 11 месяцев ее уволили, заподозрив в коррупции.

Громкий скандал возник и вокруг организованного Винни Манделой для подростков-беспризорников футбольного клуба в черном пригороде Йоханнесбурга. Как оказалось, он действовал как ее личная охрана. А "тренер" клуба Джерри Мусивизи Ричардсон в декабре 1988 года похитил 14-летнего Джеймса Сейпея (также известен как Стомпи Моекетси) и еще четверых подростков из дома методистского священника. Четверых подростков избили, а тело Сейпея нашли 6 января 1989 года с ножевым ранением в горло. В 1991 году Винни Манделу признали невиновной в убийстве, а после подачи апелляции шестилетний тюремный срок за причастность к похищению и нарушение прав человека заменили на штраф.

Винни Манделу также судили за мошенничество.

Создатель модного дома Givenchy Юбер де Живанши

10 марта в возрасте 91 года умер основатель модного дома Givenchy Юбер де Живанши.

Фото: EPA

Живанши известен своей работой с актрисой Одри Хепберн. Именно он создал ее самые известные наряды, включая знаменитое платье из фильма Завтрак у Тиффани.

Среди его известных клиенток также были жена президента США Джона Кеннеди Жаклин, актрисы Грейс Келли, Грета Гарбо, Марлен Дитрих, Элизабет Тейлор.

В 1995 году Юбер де Живанши объявил, что уходит на покой.

Ученый Стивен Хокинг

14 марта 2018 года в возрасте 76 лет скончался знаменитый британский физик Стивен Хокинг.

Стивен Хокинг внес колоссальный вклад в понимание черных дыр и теорию о возникновении мира после Большого взрыва. Он также стал одним из главных голосов, предостерегающих от слишком поспешного развития искусственного интеллекта и чересчур активных поисков инопланетян.

Стивен Хокинг в невесомости / Фото: NASA

Основными сферами деятельности Хокинга были космология и квантовая гравитация.

Он первым применил термодинамику для описания черных дыр. Он также выдвинул теорию об излучении Хокинга, из-за которого "испаряются" черные дыры. Хокинг является одним из основоположников квантовой космологии, занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности - первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется.

Смотрите также:

Едва ли не важнейшим достижением Хокинга стала популяризация науки как таковой. Незадолго до смерти Хокинг выступил с весьма доступным объяснением того, чем была Вселенная до Большого взрыва.

Ученый долго и с большим успехом боролся с боковым амиотрофическим склерозом, который врачи диагностировали у него в 1963 году. Диагноз был неутешительным - медики предполагали, что ему осталось жить не более 2-3 лет. Однако после этого Стивен Хокинг прожил еще более 50 лет.

Хокинг начал пользоваться коляской лишь в конце 1960-х. В 1985 году он перенес воспаление легких, после чего утратил способность говорить. Друзья подарили ему синтезатор речи, который был установлен в его коляске.

Со временем болезнь привела к почти полному параличу Хокинга. Долгое время он мог двигать лишь указательным пальцем руки, а затем - лишь мышцей щеки.

Все это не мешало Хокингу вести весьма активный образ жизни. В 2007 году он даже совершил полет в невесомости.

Первый астронавт независимой Украины Леонид Каденюк

31 января на 68-м году жизни умер первый астронавт независимой Украины Леонид Каденюк. Позже стало известно, что во время пробежки в районе Царского села в Киеве у него неожиданно остановилось сердце. Каденюк скончался до приезда медиков.

Фото: Леонід Каденюк / Facebook

Каденюка в 1995 году отобрали в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. Он прошел подготовку к космическому полету в NASA на американском космическом корабле многоразового использования как специалист по полезной нагрузке.

Читайте также:

В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 совершил космический полет на американском МТКК Колумбия миссии STS-87. Во время полета выполнял биологические эксперименты совместного украинского-американского опыта с тремя видами растений.

Каденюк - автор пяти научных трудов. В прошлом году издал книгу под названием Миссия - Космос.

Солистка The Cranberries Долорес О'Риордан

15 января в возрасте 46 лет умерла солистка рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан. Об обстоятельствах ее смерти не сообщалось, известно лишь, что полиция не сочла ее подозрительной.

Фото: EPA

В 1994 году певица исполнила одну из самых популярных песен коллектива под названием Zombie, которая мгновенно заняла первые места в музыкальных чартах многих стран. Также Долорес О'Риордан выпустила два сольных альбома и была судьей ирландского шоу Голос.

НВ