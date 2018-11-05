Активисты назвали помощника депутата от БПП посредником в убийстве Гандзюк, нардеп отрицает причастность к делу

Помощник народного депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука Игорь Павловский, возможно, был посредником в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, сообщили в сообществе Кто заказал Катю Гандзюк?
По неподтвержденным данным, Игорь Павловский передал деньги исполнителям преступления от заказчика.
"Посредник между исполнителями преступления и заказчиком - Игорь Павловский. Ранее судимый", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Павловский был готов назвать следователям имя заказчика, однако несмотря на это его не арестовали.
Telegram канал The Newsroom также сообщает, что в деле фигурирует помощник нардепа от БПП и его пока нет в официальных подозреваемых. При этом его уже допросили по делу.
По информации The Newsroom, именно Павловский подозревается в передаче средств "за работу" Сергею Торбину. Последний, по официальной версии следствия, считается организатором убийства.
В то же время нардеп Николай Паламарчук сразу после обнародования информации о своем помощнике Павловском заявил, что к ситуации с нападением на Гандзюк не имеет никакого отношения.
"Имел ли я отношения с Екатериной Гандзюк? Нет, не было. Были у нас конфликты? Нет, не было. Был ли у меня мотив желать ей зла? Конечно, нет. Или осуждаю я это преступление? Конечно! И точно не имею к нему никакого отношения. Кроме того, в этом материале написали чушь о том, что я являюсь «смотрящим» по Херсонской области. Полный бред", - заявил он.
Напомним, 4 ноября стало известно о смерти сотрудницы Херсонского горсовета, активистки Екатерины Гандзюк.
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Чиновницу с ожогами госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы, а затем перевели в Киев. Медики оценивали ее состояние как стабильно тяжелое.
4 ноября полиция переквалифицировала уголовное производство на статью "умышленное убийство".
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