Активисты назвали помощника депутата от БПП посредником в убийстве Гандзюк, нардеп отрицает причастность к делу

Помощник народного депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука Игорь Павловский, возможно, был посредником в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, сообщили в сообществе Кто заказал Катю Гандзюк?

По неподтвержденным данным, Игорь Павловский передал деньги исполнителям преступления от заказчика.

"Посредник между исполнителями преступления и заказчиком - Игорь Павловский. Ранее судимый", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Павловский был готов назвать следователям имя заказчика, однако несмотря на это его не арестовали.

Telegram канал The Newsroom также сообщает, что в деле фигурирует помощник нардепа от БПП и его пока нет в официальных подозреваемых. При этом его уже допросили по делу.

По информации The Newsroom, именно Павловский подозревается в передаче средств "за работу" Сергею Торбину. Последний, по официальной версии следствия, считается организатором убийства.

В то же время нардеп Николай Паламарчук сразу после обнародования информации о своем помощнике Павловском заявил, что к ситуации с нападением на Гандзюк не имеет никакого отношения.

"Имел ли я отношения с Екатериной Гандзюк? Нет, не было. Были у нас конфликты? Нет, не было. Был ли у меня мотив желать ей зла? Конечно, нет. Или осуждаю я это преступление? Конечно! И точно не имею к нему никакого отношения. Кроме того, в этом материале написали чушь о том, что я являюсь «смотрящим» по Херсонской области. Полный бред", - заявил он.

Напомним, 4 ноября стало известно о смерти сотрудницы Херсонского горсовета, активистки Екатерины Гандзюк.

Смотрите также Она умерла за правду: известные украинцы в соцсетях вспоминают активистку Екатерину Гандзюк

Все виновные будут найдены и осуждены. Видеообращение Екатерины Гандзюк за месяц до смерти - полный текст

Наезд грузовиком, выстрелы в спину, избиения. Самые громкие нападения на общественных активистов в Украине за год

Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля в Херсоне. Неизвестный облил ее серной кислотой, в результате чиновница получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Чиновницу с ожогами госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы, а затем перевели в Киев. Медики оценивали ее состояние как стабильно тяжелое.

4 ноября полиция переквалифицировала уголовное производство на статью "умышленное убийство".