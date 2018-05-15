Умер основатель "новой журналистики" Том Вулф

Том Вулф в декабре 2013 года

14 мая в больнице Нью-Йорка в возрасте 87 лет умер известный американский журналист и писатель Том Вулф.

Как пишет CNN со ссылкой на его агента Линн Несбит, незадолго до смерти Вулф попал в больницу с инфекцией.

Вулф родился 2 марта 1931 года в семье ученого-агронома и студентки первого курса медицинского факультета. С детства Том Вулф мечтал стать писателем.

В 1951 году он закончил Университет Вашингтона и Ли, а в 1957 году получил докторскую степень в Ельском университете по специальности американистика.

С 1956 года Вулф работал репортером в газете The Republican в Спрингфилде в штате Массачусетс.

В качестве журналиста The Washington Post он получил первое признание - премию Гильдии издателей периодической печати за обзор революции на Кубе.

В 1962 году он переехал в Нью-Йорк и стал работать в New York Herald Tribune.

Том Вулф был известен не только своими книгами, но и запоминающимся стилем одежды / Фото: EPA

В начале 1960-х главный редактор журнала Esquire отправил его в Калифорнию, чтобы Вулф написал материал о культуре форсированных (модифицированных после заводской сборки) автомобилей. В результате его творческих экспериментов в этой поездке и под влиянием впечатлений о ней в 1965 году появилась первая книга в направлении "новая журналистика" - Конфетнораскрашенная апельсиннолепестковая обтекаемая малютка. Книга стала бестселлером.

Главный принцип основанного Вулфом направления "новой журналистики" - описание документальных событий с помощью художественных техник, которые обычно используют при написании романов, что позволяло влиять на читателя не только интеллектуально, но и эмоционально.

После этого он написал еще ряд популярных книг, как документальных, так и художественных.

Вулф также был известен своим запоминающимся стилем одежды, который он как-то описал словом "неопретенциозный" и меткими сатирическими выражениями, такими как "радикальный шик" или "десятилетие имени меня".