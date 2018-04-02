Борьба с апартеидом и подозрение в убийстве. За что запомнят Винни Манделу

2 марта в столице ЮАР Йоханнесбурге умерла Винни Мандела – бывшая жена всемирно известного борца с апартеидом Нельсона Манделы, популярный южноафриканский политик, которую подозревали при этом в совершении нескольких тяжких преступлений, в том числе убийства.

НВ рассказывает, самые интересные факты из ее жизни.

Тяжелое детство и брак с Нельсоном Манделой

Номзамо Винфреда Мадикизела родилась 26 сентября 1936 года в городе Бизана, который сейчас входит в южноафриканскую провинцию Восточный Кейп. Она была четвертой из восьми детей в семье учителей, у нее было шесть сестер и брат.

Когда Винфреде было девять лет, ее мать умерла, после чего семья распалась, и дети жили у разных родственников. Закончив школу, она стала изучать социальную работу в Йоханнесбурге и в 1956 году получила специальность социального работника. Еще через несколько лет Винфреда получила степень бакалавра международных отношений в Университете Витватерсранда. Ее первой работой стала должность соцработника в больнице, после чего она сменила несколько работ, в том числе государственного чиновника.

С Нельсоном Манделой, адвокатом и активистом, выступавшим против апартеида Винфреда познакомилась в 1957 году. В 1958 году они поженились. В 1959 году у них родилась дочь Зенани, а в 1959 еще одна дочь Зинджи.

Винни Мандела (слева) вместе с вдовой Нельсона Манделы Грасой Машел на его похоронах / Фото: EPA

В 1963 году Нельсона Манделу арестовали. Он был освобожден лишь в 1990 году. Пара разошлась уже после его освобождения – в 1992 году, а в 1996 году они официально оформили развод. После развода она взяла фамилию Мадикизела-Мандела.

Политическая деятельность Винни Манделы

Пока ее муж был в тюрьме, Винни Мандела активно боролась с белым правительством ЮАР и апартеидом. Большую часть этого времени она провела в ссылке в городе Брентфорт, за исключением случаев, когда навещала мужа в тюрьме на острове Роббен.

С 1969 года она провела 18 месяцев в тюрьме, в это время о ней узнали на Западе.

Винни Мандела организовывала местные больницы, активно боролась за равные права, а Африканский национальный конгресс продвигал ее как символ борьбы с апартеидом.

Винни Мандела и Нельсон Мандела держатся за руки после его освобождения, февраль 1990 года / Фото: EPA

В 1985 году Винни Мандела вместе с двумя другими активистами получила премию им. Роберта Кеннеди за борьбу за права человека.

В мае 1994 года Винни Мандела стала заместителем министра искусств, культуры, науки и технологий в первом правительстве после апартеида, но через 11 месяцев ее уволили, заподозрив в коррупции.

Винни Мандела осталась чрезвычайно популярна среди членов Африканского национального конгресса и даже была избрана главой его женской лиги и депутатом парламента ЮАР.

Проблемы с законом и репутацией

В апреле 1986 года она произнесла речь, которая нанесла урон ее репутации.

"С нашими коробками спичек и ожерельями мы освободим эту страну", - сказала, в частности, Винни Мандела, подразумевая мучительный способ убийства, во время которого на жертву надевали резиновую шину, наполненную бензином и поджигали.

Еще более громкий скандал возник вокруг организованного Винни Манделой для подростков-беспризорников футбольного клуба в черном пригороде Йоханнесбурга. Как оказалось, он действовал как личная охрана Винни Манделы. А "тренер" клуба Джерри Мусивизи Ричардсон в декабре 1988 года похитил 14-летнего Джеймса Сейпея (также известен как Стомпи Моекетси) и еще четверых подростков из дома методистского священника. Четверых подростков избили, а тело Сейпея нашли 6 января 1989 года с ножевым ранением в горло.

Винни Мандела голосует на выборах в ЮАР в 2014 году / Фото: EPA

В 1991 году Винни Манделу признали невиновной в убийстве, а после подачи апелляции шестилетний тюремный срок за причастность к похищению и нарушение прав человека заменили на штраф.

В 2003 году Винни Манделу осудили также за мошенничество, а ее брокера - за мошенничество и кражу. Однако в июле 2004 года апелляционный суд смягчил ее наказание с пяти лет лишения свободы до трех с половиной лет условно.

В июне 2007 года Верховная комиссия Канады в Южной Африке отказалась предоставить Винни Манделе визу для поездки в Торонто. Она должна была принять участие в концерте, организованном музыкальной организацией MusicaNoir, в которую была включена мировая премьера The Passion of Winnie, оперы, основанной на ее жизни.

НВ