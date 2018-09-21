Во Вьетнаме умер действующий президент страны

В Ханое на 62-м году жизни умер действующий президент Вьетнама Чан Дай Куанг.
Об этом сообщил глава центрального управления здравоохранения, пишет Vn Express.
По его словам, президент умер в военном госпитале вьетнамской столицы. Длительное время он болел.
В последнее время он находился в критическом состоянии, медики из Вьетнама и других стран пытались оказать ему помощь.
Чан Дай Куанг – десятый президент Вьетнама. Он занял этот пост в 2016 году. До этого президент занимал должности секретаря центрального партийного комитета общественной безопасности и министра общественной безопасности.
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