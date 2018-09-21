21 сентября 2018, пятница

Во Вьетнаме умер действующий президент страны

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Чан Дай Куанг умер после продолжительной болезни

Чан Дай Куанг умер после продолжительной болезни

В Ханое на 62-м году жизни умер действующий президент Вьетнама Чан Дай Куанг.

Об этом сообщил глава центрального управления здравоохранения, пишет Vn Express.

По его словам, президент умер в военном госпитале вьетнамской столицы. Длительное время он болел.

В последнее время он находился в критическом состоянии, медики из Вьетнама и других стран пытались оказать ему помощь.

Чан Дай Куанг – десятый президент Вьетнама. Он занял этот пост в 2016 году. До этого президент занимал должности секретаря центрального партийного комитета общественной безопасности и министра общественной безопасности.

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