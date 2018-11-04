"Все виновные будут найдены и осуждены". Видеообращение Екатерины Гандзюк за месяц до смерти - полный текст

Активистка Екатерина Гандзюк за месяц до смерти опубликовала видеообращение к украинской общественности и власти. НВ приводит полную текстовую версию обращения.

Всем привет, друзья. Мне не очень позволяют много говорить, поэтому я не буду говорить очень много. Во-первых, я хочу поблагодарить вас всех за то, что я жива. И хочу поблагодарить за ваши хорошие слова, они очень мотивируют. И хочу поблагодарить за плохие слова, они, на самом деле, мотивируют еще больше выйти из больницы как можно быстрее.

Я выгляжу сейчас гораздо лучше, чем выглядят в Украине справедливость и правосудие

Да, я знаю, что я выгляжу сейчас плохо, но по крайней мере меня лечат, и меня лечат очень хорошо украинские врачи. И я точно знаю, что я выгляжу сейчас гораздо лучше, чем выглядят в Украине справедливость и правосудие. Потому что их сегодня не лечит никто.

Мне очень трудно и мне трудно даже, на самом деле, записывать это обращение, но это немного проще, чем нашей стране переваривать все это огромное количество регионалов, сепаратистов и "мусоров", которую она должна переварить для того, чтобы хоть как-то выжить.

И я даже не о том, что я до сих пор не знаю имени заказчика нападения на меня. Я о том, что Гандзюк – это не просто фамилия, это фамилия в ряду сорока других таких же фамилий [пострадавших от – НВ] нападений, которые произошли за последний год. За последний год в Украине произошло сорок нападений на общественных активистов. Заказчики ни одного из которых не были названы. Половина из этого списка, хуже всего, и что больше всего меня ужасает, лично известные мне люди. Других я не знаю. Но тем не менее, количество это просто поражает.

Почему мы поощряем людей к общественной деятельности, но не можем их защитить?

Нападение на Устименко – не раскрыто.

Нападение на Булаха – не раскрыто.

Три нападения на Стерненко, ни одно из которых не раскрыто.

Десятки фамилий – ноль заказчиков.

Лисичкин, Сторожук, Пилипчук, Петиченко, Бычко, Шабунин, Кузаков, Козьма, Мокряков, Филипас.

Более сорока нападений за последний год.

Кто заказал всех этих людей? Кто покрывает заказчиков? Почему такое количество расследований саботируется? Почему мы должны терпеть, пока самых активных из нас убивают и калечат? С каких пор это стало нормой?

Беда в том, что все эти вопросы стали риторическими. Но я верю, что все виновные будут найдены, наказаны и осуждены. И что каждый из нас будет свободным и не будет иметь в сердце страха.

Ранее сообщалось, что умерла сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк. Сообщается, что смерть наступила в результате отрыва тромба.

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Напомним, нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля в Херсоне. Неизвестный облил ее серной кислотой, в результате чего чиновница получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

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