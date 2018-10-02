Один из учредителей Microsoft сообщил о наличии смертельной болезни

Один из основателей компании Microsoft Пол Аллен заявил о том, что лечится от неходжкинской лимфомы (НХЛ).

Об этом передает Reuters.

Сообщает также, что Пол Аллен прошел успешный курс лечение от НХЛ в 2009 году.

Неходжкинские лимфомы (НХЛ) - это рак лимфатической системы. Относится к злокачественным опухолям.

Пол Аллен и Билл Гейтс совместно основали компанию Microsoft в 1975 году.

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