Один из учредителей Microsoft сообщил о наличии смертельной болезни

Один из основателей компании Microsoft Пол Аллен заявил о том, что лечится от неходжкинской лимфомы (НХЛ).
Об этом передает Reuters.
Сообщает также, что Пол Аллен прошел успешный курс лечение от НХЛ в 2009 году.
Неходжкинские лимфомы (НХЛ) - это рак лимфатической системы. Относится к злокачественным опухолям.
Пол Аллен и Билл Гейтс совместно основали компанию Microsoft в 1975 году.
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