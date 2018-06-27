Умер отец Майкла Джексона

Джозеф Джексон ушел из жизни на 90-м году

В США в возрасте 89 лет умер Джозеф Джо Джексон - патриарх музыкальной династии Джексонов.

Как сообщил CNN источник, близкий к семье Джексона, музыкальный менеджер умер в среду, 27 июня, в больнице в Лас-Вегасе.

Причины смерти отца Майкла и Джанет Джексон пока неизвестны. Но издание отмечает, что у Джозефа за последнее время ухудшилось состояние здоровья.

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Отец поп-звезд начал карьеру музыкального менеджера в городе Гэри, штат Индиана, с группы The Jackson 5. Пять его сыновей - Джеки, Тито, Джермейн, Марлон и Майкл - прославили музыкальный клан Джексонов в 1969 году. Их группа остается одним из величайших феноменов поп-музыки начала 70-х годов.

В 2014 году Джозефа Джексона включили в Зал славы ритм-н-блюза.