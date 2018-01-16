Полиция не считает смерть вокалистки The Cranberries подозрительной

Полиция Великобритании не считает обстоятельства смерти певицы Долорес О'Риордан подозрительными.

Как сообщает британское издание Mirror, таким выводам правоохранители пришли после проведения предварительного расследования. Дальнейшие следственные действия поручены коронеру.

Ирландская певица Долорес О'Риордан умерла в Лондоне 15 января. Ей было 46 лет.

Всемирную известность О'Риордан получила как солистка группы The Cranberries. В 1994 году певица исполнила одну из самых популярных песен коллектива под названием Zombie, которая мгновенно заняла первые места в музыкальных чартах многих стран. Также Долорес О'Риордан выпустила два сольных альбома и была судьей ирландского шоу Голос.