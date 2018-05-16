Умер Том Вулф: Пять фактов о самом известном журналисте Америки

14 мая в возрасте 87 лет умер американский журналист и писатель Том Вулф – одна из наиболее влиятельных фигур в истории современной литературы и публицистики.

Уникальный стиль письма и приверженность глубокому погружению в тему принесли Вулфу множество профессиональных наград - как за публицистические тексты, так и за литературные произведения. Его называли выдающимся летопицсем века: в текстах Вулфа нашли достоверное, яркое и сатирическое отображение важнейшие события и тренды минувших десятилетий.

Среди них – зарождение новой американской действительности начала 1960-х годов (Конфетнораскрашенная апельсиннолепестковая обтекаемая малютка), космическая гонка между США и Советским Союзом (Битва за космос или, в некоторых изданиях Нужная вещь), психоделическая "кислотная" революция и субкультуры 60-х (Электропрохладительный кислотный тест), современное искусство 1970-х (Раскрашенное слово), социальный срез жизни Нью-Йорка 1980-х (Костры амбиций), эпоха господства финансовых магнатов 1990-х (Мужчина в полный рост).

Вулфа считают основоположником "новой журналистики", которую он определял как сочетание эмоционального влияния романа и аналитической силы эссе на основе сильных репортажных фактов. "Все это он смешивал в своем "чрезмерном" стиле, превращавшем саму жизнь в сплошной потрясающий заголовок", - пишет в некрологе о Вулфе агентство AP.

НВ собрало пять наиболее интересных фактов о Томе Вулфе, раскрывающих его неординарную личность и жизненный путь.

1. На заре славы едва не стал жертвой газетной забастовки

В 1962-63 годах Нью-Йорк более чем на 100 дней остался без печатной прессы. Причиной тому стала забастовка типографских работников девяти крупнейших местных газет. Большинству из них пришлось полностью остановить работу, в результате чего пострадали 19 тыс. сотрудников отрасли. На тот момент 31-летний Том Вулф как раз перебрался в Нью-Йорк, ранее получив первую славу в качестве штатного журналиста газеты The Washington Post – он был удостоен премии Гильдии издателей периодической печати за освещение революции на Кубе.

В 1962 году, когда грянула забастовка, Вулф приступил к работе в нью-йоркской газете New York Herald Tribune. Его карьеру спас Байрон Добелл - главный редактор журнала Esquire, отправивший талантливого журналиста в Калифорнию за серией репортажей о набиравших там популярность хот-родах - автомобилях с форсированными двигателями.

Многие книги Вулфа издавались миллионными тиражами / Фото ЕРА

2. Считал неудачей заметки к своему первому бестселлеру

Во время своей командировки в Калифорнию Вулф вышел далеко за рамки редакционного задания Esquire. Он собрал огромный массив заметок-эссе об американской действительности 1960-х и никак не мог свести текст воедино. Главный редактор Esquire Добелл предложил Вулфу выслать все его записи и попытаться сформировать репортаж вместе. Вместо этого накануне дедлайна журналист написал редактору пространное письмо, пытаясь описать канву будущего материала.

Ничто не подпитывает воображение больше, чем реальные факты. Как говорится, нарочно не придумаешь

Редакторское решение Добелла было неожиданным: он убрал из письма лишь личное обращение Вулфа и опубликовал его в полном объеме в виде репортажа-эссе, получившего огромную популярность. Это открыло журналисту путь к огромным тиражам и общенациональному успеху. Дальнейшую серию репортажей Вулфа из калифорнийской поездки опубликовали лучшие издания страны (Esquire, New York Herald Tribune, Harper’s Bazaar), и в 1965 на их основе вышла первая книга Вулфа - Конфетнораскрашенная апельсиннолепестковая обтекаемая малютка.

Выход сборника впоследствии назвали днем рождения "новой журналистики". Книга моментально стала бестселлером: уже через месяц после публикации пришлось выпускать ее четвёртый тираж.

3. Подвергал критике собственные методы работы

Выпустив свою первую художественную книгу Костры амбиций (1987), Вулф больше десяти лет работал над следующим беллетристическим романом Мужчина в полный рост (1998). В нем описана история финансового магната, стремительно теряющего состояние, друзей и высокое положение в обществе и стоящего перед выбором: пойти на сделку с совестью или остаться ни с чем.

Рассказывая о работе над книгой журналу Time, Вулф самокритично указал на собственные ошибки, из-за которых издание романа так затянулось.

Я намеревался написать роман о настоящем, но так долго писал, что настоящее продолжало меняться

"Во-первых, я решил выбрать лёгкий путь и развернуть сюжет в Манхэттене, так же, как в Кострах амбиций - вплоть до 1995 года я не понимал, что такой подход попросту не работает и я начинаю повторяться. Во-вторых, я не внял собственному совету и не сделал набросок, контур готовящейся книги - до того момента, как на неё были уже потрачены годы. Моей третьей ошибкой стало ощущение, что новая книга должна стать крупнейшей в мире. Я намеревался написать роман о настоящем, но так долго писал, что настоящее продолжало меняться", - признал писатель.

Тем не менее, книга получила большой успех и стала финалистом Национальной книжной премии США (National Book Award). Ее первый тираж составил 1,2 млн экземпляров, а после выхода произведения в печать Том Вулф оказался на обложке журнала Time.

4. Более полувека носил белые костюмы

Начиная с 1960-х годов и вплоть до преклонных лет Том Вулф предпочитал появляться в обществе в светлых костюмах-тройках – белых, молочных либо цвета слоновой кости. Экстравагантный образ журналист нередко дополнял шляпой в тон, двухцветными туфлями и тростью.

Вулф с иронией отмечал, что экстравагантный костюм превращает его в любопытствующего "марисанина" / Фото Fundació Catalunya La Pedrera via Flickr

Ему нравилось выделяться и привлекать к себе внимание. Свой первый костюм журналист купил в 1962 году, чтобы соответствовать образу "джентельмена-южанина". Однако костюм оказался неподходящим для жаркого лета южных штатов и Вулф однажды надел его зимой, чем вызвал множество изумленных взглядов из-за несоответствия традициями сезонной одежды на то время.

Такой эффект понравился Вулфу и он использовал его в своей работе. "Костюм превращал меня в человека с Марса, который ничего не знает, но страстно желает узнать", - признавался однажды публицист.

Однако эпатажный образ во многом был лишь маской Вулфа. "Под его фирменным костюмом денди цвета слоновой кости и самопопуляризацией скрывается глубоко моральная, традиционная и консервативная этика", - писала о нем газета The Guradian.

5. Входит в число наиболее тиражных и титулованных литераторов США

На протяжении большей части его многолетней карьеры Вулфу сопутствовало широчайшее признание. Количество полученных им литературных наград и премий исчисляется десятками, включая высшую литературную награду США - Национальную книжную премию (за Битву за космос в 1980-м году).

Три его книги (Битва за космос, Электропрохладительный кислотный тест и Конфетнораскрашенная апельсиннолепестковая обтекаемая малютка) входят в список 100 лучших журналистских работ столетия по версии Института журналистики имени Артура Картера Нью-Йоркского университета. А сам Вулф – в сотню лучших журналистов века.

Битва за космос, изданная в 1972 году, входит в список 100 лучших документальных книг всех времен

Одна лишь Битва за космос, изданная в 1972 году, была с тех пор продана тиражом более 1,5 млн экземпляров. Она же входит в список 100 лучших документальных книг всех времен по версии The Guradian.

Авторы рецензий на работы Вулфа и биографических заметок о публицисте многократно подчеркивали его значимость для мировой журналистики и литературного процесса. В частности, еще в 1960-х, после выхода книги Электропрохладительный кислотный тест американская пресса называла Вулфа "первым кандидатом на роль величайшего журналиста Америки".

"Ничто не подпитывает воображение больше, чем реальные факты, - сказал Вулф в интервью АР в 1999 году, говоря о принципах своей работы. – Как говорится, нарочно не придумаешь".