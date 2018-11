Умер президент фестиваля Comic-Con

В США умер президент международного фестиваля комиксов и поп-культуры Comic-Con Джон Роджерс.

В сообщении на странице фестиваля в Twitter сообщается, что причиной смерти стали осложнения от опухоли мозга.

It is with profound sadness that we announce the passing of John Rogers, President of Comic-Con.



John died on Saturday, November 10, 2018 as a result of complications from glioblastoma, an aggressive form of brain cancer. pic.twitter.com/qQnLsCvIjH