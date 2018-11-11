11 ноября 2018, воскресенье

Умер президент фестиваля Comic-Con

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Джон Роджерс был президентом фестиваля Comic-Con с 1986 года

Джон Роджерс был президентом фестиваля Comic-Con с 1986 года

В США умер президент международного фестиваля комиксов и поп-культуры Comic-Con Джон Роджерс.

В сообщении на странице фестиваля в Twitter сообщается, что причиной смерти стали осложнения от опухоли мозга.

Джон Роджерс стал президентом международного фестиваля в 1986 году и ежегодно переизбирался на эту должность.

Comic-Con проходит ежегодно с 1970 года в американском городе Сан-Диего. Он был организован Шелом Дорфом, Ричардом Альфом, Кеном Крюгером и Майком Тоури.

Мероприятие задумывалось как выставка комиксов, однако фестиваль также включает в себя элементы, связанные с телесериалами, аниме и видеоиграми.

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