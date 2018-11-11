Умер президент фестиваля Comic-Con

Джон Роджерс был президентом фестиваля Comic-Con с 1986 года

В США умер президент международного фестиваля комиксов и поп-культуры Comic-Con Джон Роджерс.

В сообщении на странице фестиваля в Twitter сообщается, что причиной смерти стали осложнения от опухоли мозга.

It is with profound sadness that we announce the passing of John Rogers, President of Comic-Con.



John died on Saturday, November 10, 2018 as a result of complications from glioblastoma, an aggressive form of brain cancer. pic.twitter.com/qQnLsCvIjH — San Diego Comic-Con (@Comic_Con) 10 ноября 2018 г.

Джон Роджерс стал президентом международного фестиваля в 1986 году и ежегодно переизбирался на эту должность.

Comic-Con проходит ежегодно с 1970 года в американском городе Сан-Диего. Он был организован Шелом Дорфом, Ричардом Альфом, Кеном Крюгером и Майком Тоури.

Мероприятие задумывалось как выставка комиксов, однако фестиваль также включает в себя элементы, связанные с телесериалами, аниме и видеоиграми.