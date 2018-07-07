Нет справедливости, и это худшее несчастье, которое может быть у нации. Интервью Левко Лукьяненко НВ

Сегодня, 7 июля, умер бывший политзаключенный, диссидент и экс-депутат Верховной Рады Украины Левко Лукьяненко. Ему было 89 лет. В августе 2016 года она дал интервью НВ, которое мы сегодня публикуем снова.

Левко Лукьяненко – украинский диссидент, который в советское время был приговорен к смертной казни за проукраинскую пропаганду. Его приговорили к расстрелу за то, что Лукьяненко «с 1957 вынашивал идею отрыва УССР от СССР, подрывал авторитет КПСС, возводил клевету на теорию марксизма-ленинизма». Впоследствии расстрел заменили на 15 лет тюрьмы. Наказание Лукьяненко отбывал в Мордовии, Владимирской тюрьме и в Пермском крае. Во время заключения познакомился с другими политзаключенными советского режима – шестидесятниками.

Во время публичного выступления в Киеве Лукьяненко дал характеристику украинским президентам, рассказал, в чем разница между украинцем и хохлом и между националистом и патриотом, а также объяснил, почему крымские татары вступились за Украину во время Євромайдана. НВ записало текст его выступления.

О президентах Украины

Украина могла бы не испытать того несчастья, которое принес Украине [второй президент] Кучма. Это его президентство – огромное несчастье, потому что он бандитский метод отбора кадров распространил на всю систему управления Украины. До того, как стал президентом, Кучма вообще писался как русский. То есть у него коммунистическое мышление, это коммунист, гомосоветикус.

Кучму избрали на совещании трех. А Порошенко – на совещании четырех в Вене

Нация преподнесла власть [третьему президенту Виктору] Ющенко, считая, что он украинец и должен служить в Украине. Я тоже и сейчас считаю, что он носит вышиванку не потому, что такая мода, а она у него есть в душе. Но он оказался не государственником, а проповедником. И эти «любі друзі» и руководили Украиной, а не он. Таким образом Украина тоже потеряла возможность.

А нынешний президент, он же также избран на совещании в Вене, на совещании четырех. Кучму избрали на совещании трех. А Порошенко – на совещании четырех в Вене. А почему нация это позволяет? А потому, что она еще не перестала быть рабской, потому что мы еще рабы, у нас еще не исчезло то рабство, к которому нас приучила коммунистическая деспотия.

О генетическом коде украинца

Мир сейчас быстрее развивается, информация расходится. Поэтому если евреям нужно было 40 лет, то, может, нам поменьше надо будет. Но наша история, это не просто внутренняя история Украины.

Украинцы имеют чрезвычайно мощный генетический код. И он оказывается в мощном инстинкте национального самосохранения. Поэтому Правый Сектор не ждал, пока его разобьют, он поднялся и ушел.

В украинской нации так всегда было. В деревне живет 300 парней, а 2-3 идут в казаки и воюют против турок, татар или против кого-то. То есть нация инстинктивно воспроизводит из себя тех казаков, которые не думают о смерти, а думают о чести и свободе нации, и идут воевать. Поэтому Украина имеет огромные возможности, возможности и запас человеческих сил на продолжение борьбы. Но я уверен, что судьбу Украины решат не просто украинские воины, силы, а международная ситуация.

О Российской Империи

Я уверен, что мы с вами являемся свидетелями событий, которые готовят вторую фазу дезинтеграции РФ. Россия, как мы знаем из истории, всегда отставала от Европы на два поколения. Может, на этот раз немножко больше, чем на два поколения, потому что в 1945 году мир изменил международные правила, в которых до этого империя считалась допустимой формой государства. В 1945 году эту формулу изменили, как государство, вынесли империю за скобки, а заменили формулой права нации на самоопределение. И это право нации на самоопределение – не простая фраза. Все европейские империи, согласно этому, развалились. Россия же не развалилась. Она оттягивает.

В 1991 году состоялась первая фаза дезинтеграции Российской Империи. Из-под власти Кремля вышли 14 союзных республик. Но автономные не вышли. И эти 25 лет они готовили население и интеллигенцию автономных республик, стран и областей, которые сейчас являются просто субъектами РФ. И там это движение увеличивается, расширяется. Поэтому российская, имперская, московская интеллигенция, элита стоит сейчас перед альтернативой. Или благородно перестроиться, или тянуть до конца, пока произойдет развал.

Россия, как мы знаем из истории, всегда отставала от Европы на два поколения

Из истории мы знаем по-разному. Скажем, польская имперская элита не могла после Богдана Хмельницкого переосмыслить и уменьшить свои претензии. А она продолжала распространять идею - "польска од можо до можа", от моря до моря. Может, и российская имперская элита не сможет переориентироваться, но обстоятельства есть очень хорошие для ее переориентации. Англия распустила колонии, она не стала хуже жить, чем при колониях. И если бы российская политическая элита имперская осознала это, то она могла бы и распустить те субъекты, и тогда создать национальное государство. Очень много людей имперски настроены. Но если бы они поняли, что империя дальше существовать не может, что весь мир просто не допустит, тут не в Украине дело, а целый мир не даст империи дальше существовать. Тогда она бы распустила те автономные республики и образовала национальную державу, ну, русских, московитов или русских, как бы она называлась. И Россия же не имеет пустыню, она имеет хорошую территорию, и не малую. И тогда мы бы, Украина, приобрели бы нормального соседа, с которым можно было бы нормально всегда жить. А они, возможно, впервые переориентировали бы свое мышление по захвату чужих земель на устройство своей собственной земли. Но сумеет или не сумеет – проблема.

Об отгораживании от России

Воспитывать их [россиян] нечего. Мы их не воспитаем. Что касается стены и канавы, которыми будто бы власть хочет отгородить Украину, то как временная мера, это в принципе хорошее дело. Лет на 5. Я думаю, что РФ будет существовать не дольше чем лет 5. Российская нация должна перейти в тот катарсис. Мышление у людей имперское. 85% поддерживают политику Путина. Хотя там есть другое свойство. Об этом свойстве сказал Соловьев, самый мощный российский историк 19 века. Он говорил так: «Для нас недопустимо сомневаться в праве власти делать с нами все, что она захочет». Это формула 100%-го рабства.

Ну, Жириновский предлагает провозгласить Путина царем, а он бы и сказал, что «я, как царь, предлагаю, отпустить Мордву, Татарстан, Таджикистан, мы их кормим, а теперь пусть они сами себя кормят». И те 85% пошли бы за Путиным. Здесь важна эта идея, потому что централизованное мышление в России, так оно было всегда. И послушали бы Путина. А что может заставить Путина так сделать? Я не знаю. Видимо, нам придется подождать, пока его устранят.

О Дмитрии Яроше и Евромайдане

Те законы против украинского языка, а потом тот закон, который ограничивал свободы, усиление уголовной ответственности. Это ужасно. И из-за того, что напряжение в обществе росло, то смотрели, что в Верховной Раде тоже меняется отношение. И от Януковича люди откалываются, депутаты откалываются больше и больше, будто переходят на сторону демократических сил. Если бы не [тогдашний лидер Правого Сектора Дмитрий] Ярош, я думаю, что это тянулось бы еще некоторое время. А потом должно было все же вернуться к каким-то более решительным действиям. Случилось так, что Ярош прекратил болтовню, и тогда перешли к тем активным действиям.

Мы имеем власть, которая уничтожила третью ветвь власти

Что можно было? Я давал предложение, которое казалась мне конструктивным переходом от той митинговщины к действиям. Создать Народную Раду. Представительство достаточно широкое от народа. И создать Правительство. Не теневое. Потому что теневое – это такое, всякая оппозиция создаст теневое правительство, оно параллельно существует, но он не претендует на власть. А то – создать правительство и претендовать на власть. Это бы обострило [ситуацию]. И с того обострения можно было бы думать, что тогда больше бы перешло, и большинство в парламенте оказалось бы на нашей стороне. Так я себе думал. [Тогдашний и. о. президента Украины Александр] Турчинов не захотел прислушаться, поэтому тем способом пошли.

О возвращении смертной казни

У меня есть предложение, но оно не может быть осуществлено. Вернуть в уголовный кодекс расстрел, казнь. И в уголовный кодекс ввести [его] по тем статьям, которые являются наказанием за различные уголовные преступления, в том числе за подрыв экономики государства. Это была бы новация, потому что просто вернуть расстрел за уголовные преступления – это как бы не меняет сути. Это просто наказывают больше тех, кто заслужил, пожалуй, смертную казнь. А когда еще ввести статью о подрыве экономической мощи или военной мощи государства, тогда это было бы прямо направлено на военных предателей. Но, сказав это, я говорю тут же, что это невозможно, потому что это должна провести Верховная Рада. Она этого не сделает.

О судах

Мы имеем власть, которая уничтожила третью ветвь власти. Есть власть законодательная, исполнительная и судебная. Там, где уничтожена судебная власть, власть срослась с бизнесом. И там нет законности, нет суда, нет справедливости. И это худшее несчастье, которое может быть у нации. У нас это началось с Кучмы, а продолжается до сих пор. Видим, что давление заставляет нашего президента делать кое-что, и поначалу говорили о борьбе с коррупцией, потом начали создавать органы по борьбе с коррупцией. А коррупции нет. А потом начинаются какие-то действия. Увидим.

Каждая нация любит себя. Только мы не достаточно любим себя

О реформах и выборах

Почему избиратели берут деньги? Почему в Чернигове один кандидат кормил избирателей борщом и кашей, наверное, а второй привозил туда деньги в конвертах, по 400 грн для каждого избирателя или для руководителей избирательного процесса, почему так?

А в Киеве? Чего далеко ходить – второй раз этого [экс-мэра Киева Леонида] Черновецкого почему выбрали за кило гречки? Первый раз, скажем, не знали, что он за чудак, но потом же увидели. И выбрали за кило гречки, почему? Потому что так и активные люди сидят в этом зале, они не пошли на выборы, а бабки пошли, и бабки его выбрали. А бабки идут на выборы потому, что они же помнят советское время, тогда нельзя было на выборы не пойти. Если ты не пошел на выборы, тебя вызывают сначала на профсоюзные собрания, потом на комсомольские или партийные собрания, потом тебя вызывает дирекция, и так далее. «Вы что, не любите советскую власть? А мы и не знали, вы так долго маскировались, наконец вы показали, кто вы есть». Такое сознание у тех бабок, они не переосмыслили, что живут в другом мире. Не в советской Украине, а в независимой. Поэтому они идут на выборы и выбирают.

О коммунистах

Коммунистов постоянно много, но уменьшаются, уменьшаются. Я уже составил график, когда их должно уже не быть. Дело в том, что Янукович взял и изменил мой график, потому что ему было выгодно, чтобы были коммунисты.

Янукович в Донецке ходил, [лидера коммунистической партии Петра] Симоненко купил, договорились, что он будет ужасно критиковать капитализм Симоненко, но когда нужно голосовать – то так, как нужно Партии Регионов. Вот такая вещь. Янукович приехал и доложил Кучме, что он купил Симоненко. А потом Кучма его [Януковича] перевел в Киев из Донецка и сделал премьер-министром. И дальше тот пошел путем президентства. А все потому, что мы такие избиратели, еще не стали гражданами свободной демократической страны, где люди чувствуют на своих плечах ответственность за судьбу нации. Для нас то, что делается с Украиной, зависит от кого-то, не от нас. Это как раз свидетельство нашего рабства.

О крымских татарах

Каждая нация любит себя. Только мы не достаточно любим себя. Из этого вытекает позиция крымских татар сегодня. Они любят себя. Они видят, что Москва для них хуже, чем Киев. Киев не запрещал им возвращаться. Москва же создавала различные обстоятельства, чтобы крымские татары не могли возвращаться в Крым.

Украинец – это не по крови, а это по убеждениям, и это так

Их позиция для меня абсолютно понятна. Может, вы помните, как они к Верховной Раде в Киеве приходили, [говорили, что] «Крым татарский». Приходили под Верховную Раду с таким лозунгом. То есть для них другой Родины нет. И они, логично, поддерживают Украину в борьбе против Путина, потому что если не поддерживать Украину, то есть шансы вернуться опять под Кремль, а он снова их выселит куда-то. Тот раз выселил в Казахстан, а теперь выселит в Сибирь куда-то. И они этого не хотят. Их дружба с нами вытекает из их любви к самим себе.

О патриотизме и национальной самоидентификации

Я написал брошюрку «От хохла до украинца». И там есть определение, что такое национализм и что такое украинец. Украинец – это не по крови, а это по убеждениям, и это так.

Надо быть не патриотами, а националистами. Патриот – это тот, кто любит Украину и почти ничего не делает для нее. А националист – любит Украину и ставит интересы Украины выше своих личных. Так давайте будем воинственными защитниками украинского языка. Тогда слабые духом люди – малороссы, хохлы, быстренько перейдут на украинский язык.

Мог бы встретить в Чернигове майора одного, которому бы плюнул в морду. Но я не искал таких встреч

О своих обидчиках

Я не искал с ними встречи. Если я бы искал, мог бы встретить в Чернигове майора одного, которому бы плюнул в морду. Но я не искал таких встреч. А они искали меня. И я вернулся из Сибири и поселился у своей сестры в Седнёве, и одному такому поручили меня воспитать там в советском духе. Закончилось тем, что несколько встреч мы провели, а потом в Киеве встретились. Я иду по Крещатику, и он идет напротив. Он меня остановил и говорит: «Вы меня победили, теперь я стою на ваших позициях». Так он теперь преподает историю в Черниговском институте.

У меня нет желания мстить. Потому что месть требует труда. А я не хочу тратить время на такие неконструктивные дела. Это не значит, что я их оправдываю – они стояли на предательских антиукраинских позициях, эти следователи, эти разные надзиратели, чекисты. Но я знаю, что многие из них, если бы были в других условиях, не пошли бы служить Кремлю. Они нормально служили Украине. То есть месть – это не то чувство, которое толкает к действиям.