162-й день войны — главное. Скандал с заявлением Amnesty International о ВСУ, успехи украинских военных в Донецкой и Харьковской областях 4 августа, 18:51 Боец Нацгвардии Украины прыгает в окоп в ходе боевых действий в Харьковской области (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Четверг, 4 августа — 162-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.

Скандал с Amnesty International

Правозащитная организация Amnesty International в новом отчете заявила, что ВСУ подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружения в школах и больницах.

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«Тактика Украины нарушила международное гуманитарное право, превратив гражданские объекты в военные цели. В результате последовавших за этим российских ударов по населенным пунктам погибли мирные жители и была разрушена гражданская инфраструктура», — сказано в документе.



Генеральный секретарь Amnesty International Аньеса Каламара заявил, что «нахождение в обороне не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права».

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ заявил, что жизни украинцев угрожает только российская армия, а заявления Amnesty International являются не чем иным, как участием в дискредитационной кампании России против Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил возмущение заявлением Amnesty International и назвал его «созданием фальшивой реальности».

Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал отчет Amnesty International «свидетельством потери адекватности» и «извращением».

Бои в Донецкой области: ВСУ освободили два села и отошли с двух позиций



В ходе боев в Донецкой области за неделю Вооруженные силы Украины освободили села Мазановка и Дмитровка, сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

Кроме того, ВСУ улучшили тактическое положение и продвинуться в глубину обороны оккупантов в районах Брашкова и Сулугуновки.

В то же время, украинские военные отошли с двух позиций под Донецком и Бахмутом. Речь идет о:

Семигорье, откуда под массированным огнем российской артиллерии и под давлением наступления противника в районе Доломитного и Углегорской ТЭС защитники отошли в направлении Кодемы.

шахте Бутовка, откуда подразделения сил обороны отошли южнее Авдеевкииз-за активного применения противником авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня, ведения активных наступательных штурмовых действий по направлению Спартак — Авдеевка.

Также на Харьковском направлении ВСУ продвинулись вглубь обороны противника и закрепились на освобожденных территориях. Там враг перестал вести активные боевые действия.

Обстрел остановки в Торецке

Восемь человек погибли и четверо получили ранения в результате обстрела остановки общественного транспорта в Торецке Донецкой области. Среди пострадавших — трое детей.

По предварительной информации, армия РФ вела огонь из артиллерии.

Также повреждены близлежащие многоэтажки и церковь, ранен священник.

Новый удар по Антоновскому мосту

Ночью в районе Антоновского железнодорожного моста в Херсоне прогремели взрывы.

По данным центра стратегических коммуникаций ВСУ, попадание, возможно, было не только по самому мосту, но и по военной технике противника.

ВСУ регулярно наносят удары по Антоновскому мосту и сделали его непригодным для передвижения военной техники российских оккупантов.

Попытки отремонтировать его провалились, удалось лишь «положить бетонные плиты сверху».

Риск войны НАТО с РФ

Российская агрессия против Украины может привести к столкновению РФ с НАТО, предостерег генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Действия кремлевского режима привели к тому, что Европа сейчас переживает опаснейшую ситуацию со времен Второй мировой войны, подчеркнул он.

По словам Столтенберга, у Североатлантического альянса две задачи:

поддержать Украину

предотвратить расширение конфликта в полномасштабную войну между НАТО и Россией.

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