«6500 снарядов по селу за сутки». Пески — снова «адская» точка в битве за Донбасс: что там происходит и о чем рассказывают защитники поселка 4 августа, 13:08 Сюжет Фото украинского защитника поселка Пески с линии фронта, 28 июля 2022 (Фото:Сергей Гнездилов / Facebook)

Поселок Пески Донецкой области, который Вооруженным силам Украины удалось освободить от оккупантов в июле 2014 года и за которой еще долго шли бои, через восемь лет снова стал адской точкой на карте боевых действий.

После резонансного поста украинского военного Сергея Гнездилова, одного из защитников Песок, президент Владимир Зеленский признал, что сейчас это один из самых тяжелых для ВСУ участков фронта — в частности, из-за превосходства врага в артиллерии. «Пески, Авдеевка, другие направления. Там просто ад. Этого даже не описать словами», - отметил Зеленский в обращении 2 августа.

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НВ собрал главное, что стоит знать о рассказе Гнездилова и ситуации в Песках.

«Батальон своими телами сдерживает нашествие»: что рассказал о ситуации в Песках военный Сергей Гнездилов

2 августа украинский военнослужащий Сергей Гнездилов, командир отделения 21-го отдельного мотопехотного батальона Сармат, опубликовал на своей странице в Facebook эмоциональный рассказ о крайне тяжелых для украинских защитников боях за поселок Пески, расположенный «в километре от первой улицы украинского Донецка».

Этот населенный пункт в Донецкой области был центром ожесточенных боев еще в 2014—2015 годах, украинским военным удалось освободить поселок после его захвата боевиками «ДНР». Пески являются фактически пригородом Донецка (поселок граничит с Куйбышевским районом города) и до сих пор оставались одной из ближайших подконтрольных Украине точек к оккупированному областному центру. Все восемь лет до полномасштабного вторжения оккупанты постоянно обстреливали поселок, здесь осталось жить менее 10 человек.

Ситуацию в Песках по состоянию на 2 августа 2022 22-летний Гнездилов назвал «шестым днем своего персонального ада». В посте он сообщил, в частности, о следующих фактах:

российские войска в последние дни накрывают поселок чрезвычайно интенсивным артиллерийским огнем и авиаударами ( «6500 снарядов на гребаное село менее чем за сутки […], в голове не укладывается, как в этом шквале вражеского огня остается в живых хоть какое-то количество нашей пехоты»; «Почти неделю […] выжигают всем, чем богата российская военная система, сегодня работала авиация»);

«6500 снарядов на гребаное село менее чем за сутки […], в голове не укладывается, как в этом шквале вражеского огня остается в живых хоть какое-то количество нашей пехоты»; «Почти неделю […] выжигают всем, чем богата российская военная система, сегодня работала авиация»); на момент публикации поста ВСУ на этой локации не имели возможности открыть пропорциональный ответный огонь по врагу ( «Контрбатарейный огонь отсутствует от слова совсем, враг без каких-либо проблем для себя кладет артснаряды в наши окопы, разбирает очень прочные бетонные позиции за десятки минут, без паузы и минимального отдыха продавливая нашу линию обороны»);

«Контрбатарейный огонь отсутствует от слова совсем, враг без каких-либо проблем для себя кладет артснаряды в наши окопы, разбирает очень прочные бетонные позиции за десятки минут, без паузы и минимального отдыха продавливая нашу линию обороны»); из-за таких атак РФ украинские защитники Песок понесли немалые потери ранеными и убитыми ( «Вы точно хотели правду? Вот она, голая правда. Едет резерв на позицию, закрывать прорыв собой, а через пять минут из 15 человек целым остается один»; «Полились рекой двухсотые/трехсотые. Я не буду публиковать никакую статистику, это в нашей стране запрещено, но вы даже не представляете количество и процент потерь»)

«Вы точно хотели правду? Вот она, голая правда. Едет резерв на позицию, закрывать прорыв собой, а через пять минут из 15 человек целым остается один»; «Полились рекой двухсотые/трехсотые. Я не буду публиковать никакую статистику, это в нашей стране запрещено, но вы даже не представляете количество и процент потерь») несмотря на сверхсложные условия обороны, ВСУ пытаются сдержать наступление врага в районе Песок. ( «Это е**ная мясорубка, где батальон просто своими телами сдерживает нашествие. […] Я горжусь руководством батальона, которое осталось здесь с нами. Комбат с нами, все с нами, контуженные, легкие трехсотые, перевязавшись, возвращаются через пару часов на позиции, если можно так назвать эти бездонные воронки»).

Гнездилов также эмоционально рассказал о погибших сослуживцах, призвав оказать защитникам Песок помощь и возможность отомстить за них. «Денис, мариупольчанин, говоривший мне: „Ну, я Арестовичу верю, мы совсем скоро все вернем все обратно“, — мертв. Его дважды ранили, перевязывали прямо в окопе, говорили ему, Денчик, иди на эвакуацию, но он отвечал: «Ребята, я вас не брошу». И раненый впервые, и после второго ранения он продолжал отстреливаться. Его тело мы до сих пор не забрали. На развалинах Песок он лежит, раскинув руки, и его взгляд застыл. Он просит о мести. Как я могу отказать в его последней просьбе? Как мы все можем бросить Дэна? […] Бейте в разбитые колокола, пока мы закрываем телами Пески. Нам нужна артиллерия. Дайте нам сюда хоть что-нибудь, чтобы мы могли держаться».

Фото: Сергей Гнездилов / Facebook

Что еще известно о Сергее Гнездилове? На фронте он почти три года, подписал контракт с ВСУ еще в 2019-м году, о чем рассказывал в недавнем интервью сайту Цензор.нет: «Тогда возникла такая волна среди студенчества: надо становиться на смену воевавшим с 2014 года, что мы – новое поколение, которое, возможно, выиграет эту войну. Или хотя бы поможет чем-нибудь стране. […] Я пошел не один – с друзьями, знакомыми, с людьми, с которыми учился и контактировал. Мы подписали контракт, и все остались». В том же интервью он объяснял, почему с самого начала полномасштабного вторжения осуждал «успокаивающие» речи Алексея Арестовича и призвал всех украинцев готовиться к участию в войне. «Сегодняшняя полномасштабная война – это не только игнорирование ее, когда она шла восемь лет, но и молитвы матерей, сыновья которых погибли, а их смертей страна не заметила. Это сложная и трудная история о том, как мы восемь лет теряли лучших. Если говорить по-библейски: Вавилон продолжал свои пирушки и не обращал внимания на происходящее. Люди не хотели видеть войну», - заявил Гнездилов.

До войны Гнездилов также являлся общественным активистом, основателем ОО Инициатива Люди и Украинские ЛГБТ военные. Ранее публично критиковал «14-летних мамкиных праворадикалов, защитников «семейных ценностей», которые позволяли себе негативно высказываться об украинских военных, представляющих ЛГБТ-сообщество.

«Наша арта работает! Подмога пришла»: резонанс и последствия поста Гнезделова

Пост Сергея Гнездилова получил чрезвычайно широкую огласку, только в Facebook им поделились около 14 тыс. человек (по состоянию на утро 4 августа).

Уже к вечеру 2 августа, примерно через восемь часов после обнародования резонансного сообщения, его автор сообщил, что защитники Песок получили помощь.

«Помощь, кстати, подошла. Благодарю вас. Стоим», — написал военный, отвергнув критику тех, кто обратил внимание на огласку его сообщения в российских пабликах.



Днем 3 августа он еще раз подтвердил, что защитники Песок до сих пор удерживают поселок. «В Песках ситуация тяжелая, но контролируемая. Работаем. Наша арта работает! Подмога пришла».

В ответ на многочисленные запросы желающих помочь Сергей Гнездилов также предоставил контакты сбора средств на помощь аэроразведке и новому подразделению Rifflemen, которое защищает Пески.



Судя по постам контактных лиц, количество переводов оказалось даже чрезмерным для возможностей обнародованных банковских карт.



Тем временем в соцсетях обсуждают сложную ситуацию в Песках и реагируют на резонансное сообщение военного оттуда.

В частности, Людмила Янкина, которой Гнездилов доверил собирать средства на помощь украинским защитникам, 4 августа рассказала, что защитники Песок продолжают удерживать их высокой ценой.

«Все, что там сейчас происходит – это ад на земле. И то, как наши воины защищают этот клочок земли – лежит за пределами человеческих возможностей. Каждый, кто сейчас участвует в защите этого участка – Герой!».

Она также привела свидетельство еще одного участника событий — бойца с позывным Santa: «Предыдущий дом враги разобрали 152 калибром. Один из снарядов с термитным зарядом пробил два перекрытия в двух метрах от моей головы, врезался в пол подвала в 50 сантиметрах от Роста… и не разорвался. […] Бойцы устали настолько, что не реагируют на огонь, разрывы, и даже на крик в рации, что мы только что положи мину прямо в скопление сил противника. Не разговариваем друг с другом. Кричим, потому что оглохли от неустанной канонады. […] Пески нельзя потерять, потому что это прямая дорога. На Покровск? На Днепр? Нет. К вам. К вашим домам, бизнесам, свадьбам и дням рождений. К вашим огородам с картофелем, мегамаркетами, ресторанами. К вашим родителям, женам и детям. Мы здесь. Именно для того чтобы не допустить этого. Чтобы сказать потом (если будет кому говорить): «Мы сделали все, и даже немного больше… Нам не нужны вкусности, коллиматорные прицелы, "теплаки", тактические очки и берцы. Нам нужны машины, колеса на дисках, сигареты… БК и арта. Может быть, еще ваши. И да. Пески наши».

В то же время командир отдельного 21-го мотопехотного батальона Сармат после сообщения Гнездилова опроверг слухи о том, что его батальон или 56-я отдельная мотопехотная бригада попали в окружение. «Весь личный состав стоит на своих заранее подготовленных позициях, штаб и командир батальона на месте. Потери есть, к сожалению, но они не так катастрофичны, как это пытаются разогнать дезинформаторы, паникеры», — заявил военный 3 августа в видео с тегом #Пески_наши . Он призвал не создавать «картинку, что вооруженные силы разбегаются под натиском наступления россиян». «Ничего такого нет, все на местах, связь поддерживается. Стоим. Не стоит разгонять панику», — заявил командир батальона Сармат.



На фоне споров в сети о том, является ли сообщение Гнездилова уместным ввиду того, что его подхватили также российские пропагандистские медиа и Телеграм-каналы, журналист Юрий Бутусов отметил, что именно такова «правда об идущей сейчас войне».

«Вот какой ценой мы держим рубежи. И так происходит, к сожалению, не только на этом одном рубеже, но и на многих других тоже. Героизм украинских воинов превышает представление о человеческих возможностях. Таким людям нельзя лгать, им нужна правда, и им нужна максимальная помощь всем возможным. Мы должны это знать», — подчеркнул Бутусов.

Ситуация в Песках: оценки Генштаба, Зеленского и международных экспертов

Вечером 2 августа, когда Сергей Гнездилов обнародовал свое сообщение, президент Украины Владимир Зеленский в обращении подтвердил, что ВСУ защищают Пески в адских условиях.



"Да, действительно, мы еще не можем полностью сломить преимущество российской армии в артиллерии и живой силе, и это очень чувствуется в боях, особенно на Донбассе — Пески, Авдеевка, другие направления. Там просто ад. Это даже не описать словами», - отметил Зеленский.

В вечерней сводке Генштаба ВСУ за тот же день, 2 августа, отмечалось, что «на направлении Донецк — Пески враг имеет частичный успех».



В то же время, через сутки, в вечерней сводке Генштаба 3 августа уже говорилось, что, несмотря на обстрелы из танков и артиллерии многих районов на авдеевском направлении (в частности, Авдеевки и Песков) оккупанты безуспешно пытались вести наступление на направлении Донецк — Пески, "враг отошел".



Утром 4 августа руководство ВСУ снова рассказало о безуспешных штурмах оккупантов в районе Песок. «На Авдеевском направлении противник обстрелял районы Песок, Пречистовки, Шевченко, Владимировки, Невельского, Нетайлового и Красногоровки. Вел штурмовые действия в направлениях Лозовое — Пески и Веселое — Пески, успеха не имел, отошел», — говорится в утренней сводке Генштаба.



Международные военные эксперты, в том числе аналитики Института изучения войны, подтверждают, что по итогам 3 августа большая часть поселка Пески остается под контролем украинских сил. В последней оценке ISW опровергаются утверждения боевиков «ДНР» о якобы захвате половины населенного пункта. В частности, аналитики института указывают на то, что обнародованные пропагандистом Максимом Фоминым («Владлен ТатарZкий») кадры демонстрируют лишь присутствие оккупантов на южной окраине Песок, что идет вразрез с заявлениями главарей «ДНР». Войскам РФ, предположительно, пока не удается продвинуться глубже в районе этого населенного пункта, резюмируют свои наблюдения эксперты ISW.



В то же время, они предполагают, что 2 августа ВСУ оставили позиции в районе шахты Бутовка — многолетнего стратегического оборонного объекта к юго-западу от Авдеевки, расположенного неподалеку от поселка Пески. В сводках ВСУ Пески фигурируют как часть именно авдеевского направления, где враг сосредоточил значительные силы. В сводке ISW за 3 августа говорилось, что российские войска в последние дни делают ставку на лобовые атаки на Авдеевку, хотя ВСУ пока удерживают здешние позиции.



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