ВСУ нанесли еще один удар по Антоновскому железнодорожному мосту в Херсоне 4 августа, 12:06 Антоновский железнодорожный мост (Фото:wikimapia.org)

В ночь на четверг, 4 августа, в районе Антоновского железнодорожного моста в Херсоне прогремели взрывы.

Об этом сообщает Стратегическое командование ВСУ в Telegram, опубликовав видео.

«Попадания, похоже, были не только по самому мосту, но и по «гуманитарке и минудобрениям», которые умственно отсталые притащили для переправы через реку. Долго горели и взрывались «одеяла с подушками», — говорится в сообщении.

Видео дня

В ночь на 27 июля защитники Украины нанесли очередной удар по Антоновскому автомобильному мосту в Херсонской области. Херсонский коллаборант и марионетка Кремля Кирилл Стремоусов сообщил, что мост получил значительные повреждения, движение по нему теперь невозможно. Коллаборанты также признали, что был нанесен удар по железнодорожному мосту, который расположен на расстоянии примерно 6 километров от автомобильного.

В Оперативном командовании Юг назвали удары по Антоновскому мосту филигранными и заявили, что ВСУ держат под контролем стратегически важные логистические и транспортные пути, которые имеют критическое значение для оккупантов.

После ударов россияне запустили возле Антоновского моста несколько понтонных платформ, и переправа с их помощью занимает около двух часов.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.