Украинские военные освободили два села в Донецкой области и отошли с двух позиций под Донецком и Бахмутом

4 августа, 15:41
ВСУ освободили села Мазановка и Дмитровка в Донецкой области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

ВСУ освободили села Мазановка и Дмитровка в Донецкой области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В течение недели Вооруженные силы Украины освободили села Мазановка и Дмитровка в Донецкой области.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

Мазановка находится в 140 км от Донецка, а Дмитровка — в 61 км.

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Он также отметил, что украинским военным удалось улучшить тактическое положение и продвинуться в глубину обороны оккупантов в районах населенных пунктов Мазановка, Брашков, Сулугуновка и Дмитровка.

«Освободили два населенных пункта — Мазановка и Дмитровка», — сказал он.

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В то же время, как сообщил Громов, ВСУ отошли с двух позиций под Донецком и Бахмутом.

По его словам, в ходе массированного применения российской артиллерии и наступления в районе Доломитного и Углегорской ТЭС в направлении Кодемы противнику удалось вытеснить украинские войска. Вооруженные силы вынуждены были покинуть Семигорье и перейти к обороне на восточных окраинах Кодемы.

Кроме того, 30 июля в результате активного применения противником авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня, ведения активных наступательных штурмовых действий по направлению Спартак — Авдеевка подразделения сил обороны вынуждены были покинуть шахту Бутовка и перейти к обороне южнее населенного пункта Авдеевка.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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