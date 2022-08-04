Оккупанты ударили по остановке в Торецке: восемь человек погибли и четверо пострадали, среди них — дети
Жертвами удара оккупантов по Торецку стали восемь человек (Фото:Павел Кириленко/facebook.com)
В четверг, 4 августа, российские оккупанты из артиллерии обстреляли Торецк в Донецкой области. Погибли восемь человек, еще четверо были ранены.
Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Он отметил, что среди пострадавших — трое детей.
«По предварительной информации, стреляли из артиллерии. Попали в остановку общественного транспорта, где на тот момент было скопление людей. Кроме того, россияне повредили церковь и ранили тамошнего священника, повредили окрестные многоэтажки», — написал Кириленко.
Он призвал жителей Донецкой области вовремя эвакуироваться.
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