Кулеба: Отчет Amnesty International о ВСУ — попытка создать фальшивый баланс между преступником и жертвой

4 августа, 16:31
Дмитрий Кулеба призвал прекратить распространять кремлевские нарративы о ВСУ (Фото:Скриншот видео Дмитрия Кулебы)

Дмитрий Кулеба призвал прекратить распространять кремлевские нарративы о ВСУ (Фото:Скриншот видео Дмитрия Кулебы)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что обвинения Amnesty International в адрес ВСУ являются попыткой оправдать агрессию РФ, создав «фальшивую реальность, в которой все в чем-то немного виноваты».

Об этом он заявил в четверг, 4 августа, комментируя скандальный отчет, в котором утверждалось, что украинские военные якобы «подвергают опасности» мирных жителей, поскольку держат оборону в жилых районах городов и используют в качестве укрытий от российских обстрелов гражданскую инфраструктуру.

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По словам Кулебы, в ответ на претензии по поводу дискредитации ВСУ в Amnesty International, скорее всего, отметят, что критикуют обе стороны конфликта, однако не станут уточнять степень вины каждой из них, при том, что украинцы лишь защищаются от захватчика, а на совести российских оккупантов множество жесточайших военных преступлений.

«Такое поведение Amnesty International это не про поиск и донесение миру правды, а про создание фальшивого баланса между преступником и его жертвой. Между страной, которая сотнями и тысячами уничтожает гражданское население, города, территории. И страной, которая защищается, спасая свой народ и весь континент от этого нашествия», — пояснил он.

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В связи с этим министр призвал Amnesty International прекратить распространять кремлевские нарративы об украинских военных.

«Займитесь донесением системной и масштабной правды о том, чем является сегодняшняя Россия. Сделайте это хотя бы во имя гражданских жертв, граждан Украины, которых накрыло российскими снарядами на остановке общественного транспорта в городе Торецк Донецкой области сегодня», — призвал он в своем видеообращении.

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/pfbid0nurxLaRbcNb16nTu5jjNSRgXmibPFNbwWyGgpH2VZvuQU6VAMiiH5JpoHiSfgtGXl
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Amnesty International Российская пропаганда Военные преступления Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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