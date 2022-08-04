«Положили на дыры дорожные плиты». В Херсонской ОВА опровергли информацию о том, что оккупанты полностью отремонтировали Антоновский мост 4 августа, 11:31 Антоновский мост (Фото:Скриншот / ЦАПЛИЕНКО_UKRAINE FIGHTS via Telegram))

Депутат Херсонского областного совета, советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань опроверг информацию о том, что оккупанты полностью отремонтировали Антоновский мост.

"То, что россияне полностью отремонтировали Антоновский мост не соответствует действительности. Да, проезд легкового транспорта возможен, но не тяжелой военной техники», — написал он в Facebook.

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Фото: www.facebook.com/sergey.khlan

По его словам, они просто положили на дыры дорожные плиты.

«Хотя орки говорят, что мостом занимаются те, кто делал Крымский, и технология известна, и якобы проекты есть, на практике — они просто положили на дыры дорожные плиты и все», — сказал он.

В среду, 3 августа оккупанты заявили, что Антоновский мост в Херсонской области будет открыт для движения транспорта на следующей неделе.

В ночь на среду, 27 июля, Вооруженные силы Украины нанесли новые удары по Антоновскому мосту.

И. о главы Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий уточнял, что мост не разрушен, но из-за разрушений передвигаться по нему невозможно.

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