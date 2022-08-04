Зеленский назначил нового главу Херсонской ОГА

4 августа, 17:24
Ярослав Янушевич и Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Ярослав Янушевич и Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский назначил Ярослава Янушевича главой Херсонской облгосадминистрации.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в четверг, 4 августа.

Как сообщает пресс-служба ОП, во время встречи с Янушевичем Зеленский подчеркнул, что Херсонская область будет освобождена от российских оккупантов, а коллаборантов привлекут к ответственности.

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Ярослав Янушевич — заслуженный экономист Украины, доктор юридических наук и кавалер ордена За заслуги. Он закончил КНУ имени Шевченко по специальности Финансы, Одесский национальный университет имени Мечникова (правоведение) и Национальную академию госуправления при президенте (управление общественным развитием).

Янушевич работал в Государственной налоговой инспекции Киева, Государственной налоговой администрации Украины, был замглавы Госналоговой и Госмиграционной службы. В 2013-м занимал пост гендиректора ГП Документ, позже — заместителя главы Госфинансовой инспекции и исполнительного директора Украинского госцентра радиочастот. С 2016-го — советник гендиректора Украинского госцентра радиочастот.

Предыдущего главу Херсонской ОГА Геннадия Лагуту президент уволил 9 июля «в соответствии с поданным им заявлением». В тот же день временным исполняющим обязанности главы Херсонской ОГА стал Дмитрий Бутрий.

Российские оккупанты захватили здание Херсонской облгосадминистрации 3 марта.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Указ Херсонская область Юг Украины Владимир Зеленский

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