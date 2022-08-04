«Российская пропаганда». На Банковой резко ответили на обвинения Amnisty International в адрес ВСУ

4 августа, 14:50
Amnesty International обвинила ВСУ в том, что они укрываются от обстрелов в гражданских зданиях (Фото:AP Photo / Mstyslav Chernov)

Amnesty International обвинила ВСУ в том, что они укрываются от обстрелов в гражданских зданиях (Фото:AP Photo / Mstyslav Chernov)

В Офисе президента Владимира Зеленского считают, что Amnisty International участвует в российской кампании по дезинформации, которую та проводит на фоне военной агрессии против Украины.

Об этом в четверг, 4 августа, сообщил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

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Таким образом он прокомментировал обвинения организации в адрес ВСУ.

В Amnisty International утверждают, что украинские защитники якобы «нарушают законы войны», поскольку используют в качестве укрытий от российских обстрелов гражданскую инфраструктуру, в частности, пустые школы.

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«Нахождение в оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права», — заявил генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

По его словам, смертельные риски якобы никак не оправдывают желание украинских защитников укрыться от российских обстрелов.

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При этом, несмотря на эти обвинения, в Amnesty International признали, что гуманитарное право не запрещает сторонам конфликта располагаться в учебных заведениях, в которых не идут занятия.

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В свою очередь Подоляк подчеркнул, что угрозу мирным украинцам представляют, не ВСУ, которые их защищают ценой собственных жизней, а российские военные, на счету которых множество самых жестоких военных преступлений.

«Единственное, что представляет угрозу жизням украинцев, это российская армия палачей и насильников, которая пришла в Украину совершать геноцид. Наши защитники защищают свой народ и семьи… Сегодня россия прилагает максимум усилий, чтобы дискредитировать Вооруженные силы Украины в глазах западных обществ и сорвать поставки оружия, используя всю сеть своих агентов влияния. Жаль, что такая организация, как Amnesty International, участвует в этой кампании по дезинформации и пропаганде», — написал он у себя в Twitter.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Amnesty International Российская пропаганда Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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