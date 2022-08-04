«Российская пропаганда». На Банковой резко ответили на обвинения Amnisty International в адрес ВСУ 4 августа, 14:50 Amnesty International обвинила ВСУ в том, что они укрываются от обстрелов в гражданских зданиях (Фото:AP Photo / Mstyslav Chernov)

В Офисе президента Владимира Зеленского считают, что Amnisty International участвует в российской кампании по дезинформации, которую та проводит на фоне военной агрессии против Украины.

Об этом в четверг, 4 августа, сообщил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Таким образом он прокомментировал обвинения организации в адрес ВСУ.

В Amnisty International утверждают, что украинские защитники якобы «нарушают законы войны», поскольку используют в качестве укрытий от российских обстрелов гражданскую инфраструктуру, в частности, пустые школы.

Видео дня

«Нахождение в оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права», — заявил генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

По его словам, смертельные риски якобы никак не оправдывают желание украинских защитников укрыться от российских обстрелов.

При этом, несмотря на эти обвинения, в Amnesty International признали, что гуманитарное право не запрещает сторонам конфликта располагаться в учебных заведениях, в которых не идут занятия.

В свою очередь Подоляк подчеркнул, что угрозу мирным украинцам представляют, не ВСУ, которые их защищают ценой собственных жизней, а российские военные, на счету которых множество самых жестоких военных преступлений.

«Единственное, что представляет угрозу жизням украинцев, это российская армия палачей и насильников, которая пришла в Украину совершать геноцид. Наши защитники защищают свой народ и семьи… Сегодня россия прилагает максимум усилий, чтобы дискредитировать Вооруженные силы Украины в глазах западных обществ и сорвать поставки оружия, используя всю сеть своих агентов влияния. Жаль, что такая организация, как Amnesty International, участвует в этой кампании по дезинформации и пропаганде», — написал он у себя в Twitter.

Today, Moscow tries to discredit the Armed Forces of 🇺🇦 in the eyes of Western societies and disrupt weapons supply using the entire network of influence agents. It is a shame that the organization like @amnesty is participating in this disinformation and propaganda campaign. 2/2 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 4, 2022

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.