Суд в России приговорил американскую баскетболистку Грайнер к 9 годам колонии 4 августа, 18:29 Бриттни Грайнер в суде в России 4 августа 2022 года (Фото:Kirill Kudryavtsev/Pool via REUTERS)

Суд в стране-агрессоре России в четверг, 4 августа, приговорил американскую баскетболистку и двукратную олимпийскую чемпионку Бриттни Грайнер к 9 годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей.

Об этом сообщает издание Медиазона.

Грайнер признали виновной в «контрабанде наркотиков». Баскетболистку задержали в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево, в ее сумке нашли гашишное масло для вейпа в картриджах весом 0,702 грамма.

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Адвокаты Грайнер сказали, что она употребляла медицинскую марихуану только по рекомендации врачей в Аризоне, где это разрешено законом, из-за сильных болей от спортивных травм, пишет CNN. Баскетболистка говорила, что положила картриджи с маслом случайно, потому что собиралась в спешке. Она частично признала вину и сказала, что совершила ошибку, но не собиралась нарушать никакие законы в России.

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