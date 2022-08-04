Международная амнистия… для Путина? Как в Украине отреагировали на скандальный отчет Amnesty International с обвинениями ВСУ 4 августа, 18:42 Сюжет С точки зрения Amnesty International, украинским военным следует держаться подальше от жилых домов (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

4 августа правозащитная организация Amnesty International обнародовала отчет, в котором утверждает, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, поскольку, дескать, создают базы в жилых районах, больницах, школах и вблизи зернохранилищ. Украинские политики, дипломаты и блогеры почти единодушно осудили выводы AI; авторов отчета обвиняют в сознательном или неумышленном подыгрывании российской пропаганде.



НВ собрал ключевые тезисы отчета и реакцию из Киева на него.

"Почему ВСУ не стреляют с поля?" О чем пишет Amnesty

Отчет начинается с выпада в адрес Вооруженных Сил Украины: «Украинские войска поставили под угрозу гражданское население, создав базы и разместив системы вооружения в населенных жилых районах, в частности в школах и больницах, во время отражения начавшегося в феврале российского вторжения. Такая тактика нарушает международное гуманитарное право и ставит под угрозу гражданское население, поскольку превращает гражданские объекты в военные цели».

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"Нахождение в обороне не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права", — заявила руководитель AI Аньес Калламар.

Далее, собственно, рассказывается, каким образом исследователи Лаборатории кризисных доказательств AI пришли к выводам о вине ВСУ в гибели мирных людей и повреждении их имущества.

Организация проинспектировала места российских ударов на Донбассе, в Николаевской и Харьковской областях, опросила выживших, свидетелей и родственников жертв атак. Рассказам гражданских украинцев посвящен целый раздел отчета.

Аньес Калламар / Фото: REUTERS/Ronen Zvulun/File Photo

Так, мать 50-летнего мужчины, убитого во время ракетных обстрелов 10 июня в селе к югу от Николаева, рассказала, что ее сын часто относил еду солдатам, квартировавшим неподалеку. Погиб он во дворе собственного двора, однако в соседнем доме исследователи Amnesty International обнаружили военную технику и форму.

Еще один свидетель, Николай из разбомбленного россиянами Лисичанска, высказал суждение, на которое опираются правозащитники: «Не понимаю, почему наши военные стреляют из городов, а не с поля».

Анна из Донецкой области рассказала, как 6 мая российские кассетные боеприпасы повредили ее дом, где она проживает с сыном и 95-летней матерью. По словам женщины, украинская артиллерия стояла возле ее огорода. Правда, следующей фразой женщина фактически опровергает утверждение Amnesty, что Украина должна была эвакуировать всех гражданских, если решила держать оборону в городах. "Моя мама парализована, поэтому я не могла бежать", — объяснила Анна.

Такой же аргумент привела Екатерина из Бахмута, пережившая ракетный удар 18 мая. «Я осталась здесь, потому что мама не хотела уходить. У нее проблемы со здоровьем». Но для правозащитников все равно важнее, что перед ударом украинские войска использовали здание напротив разбомбленного, а два военных грузовика были припаркованы перед другим домом в этом районе Бахмута.

Отдельно AI обращает внимание на факты размещения украинских военных в школах, у ферм, в больницах («в двух городах десятки бойцов отдыхали, слонялись и ели в госпиталях, в одном — вели огонь рядом с больницей»). Это, по мнению исследователей, является вопиющим нарушением норм международного гуманитарного права, поскольку именно туда могли метить россияне.

В конце документа Amnesty International отмечает, что агрессор применяет неизбирательное оружие, включая запрещенные на международном уровне кассетные боеприпасы, а вывод делается такой: «Практика украинских военных по размещению военных объектов в населенных пунктах никоим образом не оправдывает неизбирательные атаки России».

«Извращение, фальшивый баланс». В Киеве не смолчали

Amnesty пишет, что отправили свое исследование Минобороны Украины 29 июля, однако ответа не последовало. Зато ответ не заставил себя ждать после публикации отчета на сайте AI.

Министр Алексей Резников в своем Facebook уверяет, что не позволит «поносить нашу армию». «Любые попытки поставить под сомнение право украинцев сопротивляться геноциду, защищать свои семьи и дома, свои жизни и жизни детей, противиться действиям России как государства-террориста — это извращение, какими бы правовыми конструкциями его не маскировали. Любые попытки даже вскользь уравнять неспровоцированную российскую агрессию и украинскую самозащиту, как сделано в материале Amnesty International, — это свидетельство потери адекватности и способ уничтожить свой авторитет», — заявил Резников.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не скрывает возмущения. «Понимаю, что в ответ на критику Amnesty International скажет: так мы же критикуем обе стороны конфликта. Но давайте четко договоримся о понимании простых вещей. Такое поведение Amnesty International — это не поиск и донесение миру правды. Это — о создании фальшивого баланса между преступником и жертвой. Между страной, тысячами уничтожающей гражданское население. И отчаянно защищающейся страной, спасающей свой народ, спасающей континент от этого нашествия», — прокомментировал он, призвав правозащитников не «заниматься созданием фальшивой реальности».

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности считают, что обвинения от Amnesty International в адрес ВСУ не несут никакой пользы, а «только подыгрывают РФ, стремящейся ослабить западную помощь Украине».

Угрозу мирным украинцам несет не украинская армия, а российские военные, на счету которых множество самых жестоких военных преступлений и геноцид, написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. "Сегодня Россия прилагает максимум усилий, чтобы дискредитировать Вооруженные Силы Украины в глазах западного общества и сорвать поставки оружия, используя всю сеть своих агентов влияния. Жаль, что такая организация, как Amnesty International, принимает участие в этой кампании по дезинформации и пропаганде», — отметил он.

«Не удивительно, но противно». В украинском сегменте Сети единодушны по поводу AI

Среди блогеров и комментаторов в Украине не найти тех, кто согласился бы с выводами международной правозащитной структуры. Об этом с иронией написал в Facebook эксперт, советник министра обороны Алексей Копытько: «Диапазон оценок AI — от левацких говноедов до полезных идиотов — демонстрирует плюрализм, свободу мнений и одновременно высокую степень единодушия украинского общества по данному вопросу».

Он считает, что материал Amnesty International «полностью укладывается в распространенную на Западе девиацию» — украинцы должны сдаться, тогда всем будет хорошо. «Во многих институциях это мракобесие является фундаментальной основой всей работы. Есть некие правила, которые агрессор не выполняет. Демонстративно. При этом от жертвы агрессии требуют строгого исполнения всех буковок без учета контекста. Что на практике означает самоубийство. Ну, тут ничего не поделать, говорят уважаемые организации. Да, агрессор нас посылает, на него мы воздействовать не можем. Поэтому будем зудеть вам. Так когда вы самоубьетесь? Отказываетесь? Тогда вы во всем виноваты!» — отметил Копытько.

Amnesty International и ранее замечали в попытках ни в коем случае не обидеть Москву, заметил Сергей Сидоренко из Европейской правды. «Но сейчас они поставили очень высокую планку даже на своем уровне. Не то чтобы странно, но противно. Впрочем, проблема в том, что этих подонков слушают и верят им (как бы дико это ни звучало для нас) всевозможные правительства и прочие пацифисты на Западе. Это та реальность, с которой Украине, нашему МИД и т. д., приходится работать», — подчеркнул журналист.

«Такое ощущение, что цель AI — добиться международной амнистии для одного человека — Владимира Путина. Других задач у нее вообще не осталось», — уверен международный обозреватель Иван Яковина.

Главный редактор Громадського радіо Татьяна Трощинская удивлена тому, что организации вроде Amnesty international до сих пор существуют в таком виде, как сейчас. «В самой природе этих диких отчетов и мониторинга „обеих сторон“ заложен баг. Они исходят из того, что война может происходить в каком-то огороженном колючей проволокой зоопарке, где одичавшие военные с „обеих сторон конфликта“ убивают друг друга. А гражданские с „обеих сторон конфликта“ танцуют в мирном садике под голубым небом. По крайней мере, я думаю, что такое кино прокручивает в голове глава Amnesty international Аньес Калламар», — написала она в соцсетях. По ее мнению, в мире будет меньше войн, если Красный Крест, ООН, Amnesty international и "куча других беспомощных международных институций" прекратят писать абсурдные отчеты и мирить насильника и жертву.

Блогер Антон Ходза саркастически предлагает украинским властям действовать так, как предлагает Amnesty: «При Генштабе должен быть сформирован наблюдательный совет из представителей правозащитных организаций, который должен проводить экспертизу всех оперативных планов командования. Залужный представляет детальные карты, планы, приказы, а международные эксперты их тщательно изучают на предмет соответствия гумправу. И в течение месяца дают вывод — можно воевать или нет. Максимальная прозрачность и демократичность. В совет должны войти и представители РФ, потому что это их тоже касается».

Ответ киевского бюро

Многие комментаторы ожидали реакции украинского офиса Amnesty international на критику. Она появилась на сайте, впрочем, о скандальном отчете и упреках ВСУ там нет упоминаний. Отмечается, что с 24 февраля исследователи организации задокументировали десятки военных преступлений и доказали, что они были совершены российскими военными.

Приведены слова директора украинского офиса Amnesty International Оксаны Покальчук: «С начала полномасштабного вторжения украинский офис адвокатирует расследование и помогает привлечь следователей-криминалистов из других стран к расследованию военных преступлений на территории Украины».

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