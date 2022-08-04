Ливан снял арест с судна с краденным украинским зерном. Киев предупредил Бейрут о последствиях

4 августа, 12:31
Об аресте Laodicea стало известно 30 июля (Фото:REUTERS/Walid Saleh)

Об аресте Laodicea стало известно 30 июля (Фото:REUTERS/Walid Saleh)

Суд в ливанском Триполи снял арест с сирийского сухогруза Laodicea с украденным российскими оккупантами украинским зерном.

Как сообщили в МИД, соответствующее решение было принято, несмотря на все предоставленные доказательства по поводу происхождения указанного груза.

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В связи с этим украинская сторона выразила свое «разочарование» решением Бейрута, предупредив о возможных последствиях.

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Дипломаты отметили, что Киев всегда прилагал максимальные усилия для поддержания продовольственной безопасности Ливана, продолжив экспорт аграрной продукции даже после полномасштабного вторжения РФ.

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«Данное решение фактически поощряет Россию к продолжению краж на временно оккупированном юге Украины с чувством безнаказанности. Кроме того, таким решением Ливан фактически подрывает свою продовольственную безопасность, отталкивая Украину как своего надежного партнера. Призываем ливанскую сторону отменить решение о снятии ареста с судна „Laodecia“ и принять меры для предотвращения дальнейших попыток использовать Ливан для сделок с крадеными украинскими зерновыми», — говорится в обнародованном заявлении.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия МИД Украины Ливан Зерно Война России против Украины Продовольственный кризис

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