«Потеря адекватности». Резников назвал извращением скандальный отчет Amnesty International с обвинениями ВСУ

4 августа, 16:46
Глава Минобороны Украины Алексей Резников (Фото:Резніков Олексій/Facebook)

Глава Минобороны Украины Алексей Резников (Фото:Резніков Олексій/Facebook)

Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал «свидетельством потери адекватности» и «извращением» отчет Amnesty International, в котором организация обвиняет ВСУ в нарушении законов войны.

«Любые попытки даже вскользь уравнять неспровоцированную российскую агрессию и украинскую самозащиту, как это сделано в материале Amnesty International, — это свидетельство потери адекватности и способ уничтожить свой авторитет», — написал он в Facebook.

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Он добавил, что любые попытки поставить под сомнение право украинцев противиться геноциду, защищать свои семьи и дома, защищать свои жизни и жизнь своих детей — это «извращение, в какие бы правовые конструкции его не маскировали».

«Единственная причина, почему сотни тысяч наших граждан еще живы, хотя уже могли бы погибнуть, и что миллионы имеют дом, хотя могли его потерять — это самоотверженные героические действия Сил Обороны Украины», — пишет Резников.

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/466161355520221
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Ранее международная правозащитная организация Amnesty International обвинила Украину в нарушении законов войны и создании опасности для мирных жителей из-за размещения военных баз в жилых районах, школах и больницах.

Украинский офис Amnesty International сообщили, что не имеют отношения к фиксированию подобных фактов и подготовкой отчета занималась отдельная команда Департамента реагирования на кризисы Amnesty International.

В Офисе президента заявили, что Amnesty International участвует в российской кампании по дезинформации. А глава украинского МИД Дмитрий Кулеба убежден, что Amnesty International создает «фальшивый баланс между преступником и жертвой».

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Законы Amnesty International Алексей Резников

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