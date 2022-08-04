После визита на Тайвань. Пелоси посетит границу с КНДР — Time

4 августа, 14:09
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси (Фото:Kim Min-Hee/Pool via REUTERS)

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси (Фото:Kim Min-Hee/Pool via REUTERS)

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси после своего скандального визита на Тайвань приехала в Южную Корею. Как сообщает Time, она намерена посетить границу с КНДР.

В рамках поездки в Южную Корею Пелоси провела встречу со спикером Национальной ассамблеи Ким Джин Пе и другими членами парламента.

Один южнокорейский чиновник на условиях анонимности заявил, что Пелоси планирует также посетить демилитаризованную зону, которая разделяет Южную и Северную Кореи.

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Если этот визит все же состоится, то Пелоси станет первым высокопоставленным американским политиком со времен президента Дональда Трампа, который посетит границу двух Корей. Трамп приезжал сюда в 2019 году на встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном.

После этого Нэнси Пелоси планирует провести телефонный разговор с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем. Политики не встретятся вживую, поскольку президент сейчас в отпуске.

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28 июля китайские государственные СМИ сообщили, что лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента США Джо Байдена о последствиях «вмешательства» в дела Тайваня, заявив, что глава Белого дома «играет с огнем». Пекин предупредил Вашингтон о недопустимости визита Пелоси на Тайвань.

31 июля Пелоси отправилась в турне по странам Азии. В официальной программе визита поездки на Тайвань не было. Однако уже вечером 2 августа самолет с Пелоси на борту приземлился в аэропорту Тайваня.

Визит Пелоси на Тайвань — первая поездка представителя США такового уровня на остров с 1997 года.

Тайвань является частично признанным государством, которое Китай считает своей территорией. Тайвань управляется демократическим правительством и считается одним из четырех «азиатских тигров» — самых успешных экономик региона. Официальный Пекин категорически возражает против попыток любых государств устанавливать отношения с Тайванем либо посещать остров. США признают легитимность КНР как единого государства, но в то же время продолжают развивать связи с островом.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   США Южная Корея КНДР Тайвань Нэнси Пелоси

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