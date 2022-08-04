В оккупированном Беловодске партизаны расстреляли авто с «местными властями» — Гайдай 4 августа, 15:03 В машине находились так называемый «мэр» Беловодска и его «заместитель» (Фото:t.me/serhiy_hayday)

В оккупированном Беловодске Луганской области партизаны расстреляли автомобиль с так называемыми «местными властями».

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, В машине находились так называемые «мэр» и его «заместитель».

Оба получили ранения, добавил Гайдай.

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Ранее Гайдай сообщал, что в Луганской области начали работать партизаны, которые уничтожают объекты инфраструктуры, чем помогают замедлить продвижение оккупационной армии РФ.

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