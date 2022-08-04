В оккупированном Беловодске партизаны расстреляли авто с «местными властями» — Гайдай
В машине находились так называемый «мэр» Беловодска и его «заместитель» (Фото:t.me/serhiy_hayday)
В оккупированном Беловодске Луганской области партизаны расстреляли автомобиль с так называемыми «местными властями».
Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, В машине находились так называемые «мэр» и его «заместитель».
Оба получили ранения, добавил Гайдай.
Ранее Гайдай сообщал, что в Луганской области начали работать партизаны, которые уничтожают объекты инфраструктуры, чем помогают замедлить продвижение оккупационной армии РФ.
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