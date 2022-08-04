Уже закрепились. ВСУ продвинулись в глубь обороны врага на Харьковском направлении — Генштаб 4 августа, 17:23 Украинский военнослужащий (Фото:Минобороны Украины / Facebook)

На Харьковском направлении ВСУ продвинулись в глубь обороны противника и закрепились на освобожденных территориях.

Об этом заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга, сообщает Укринформ.

Он также добавил, что на этом направлении враг перестал вести активные боевые действия.

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«На Харьковском направлении противник активных боевых действий не ведет, пытается удержать захваченные территории, а также наносит ракетные удары. Силы обороны Украины продвинулись в глубину обороны противника и закрепились на освобожденных территориях», — сказал Громов.

Он также добавил, что ВСУ освободили от оккупантов Дмитровку в Харьковской области.

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