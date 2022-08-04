Генсек НАТО заявил о риске столкновения с РФ из-за ее агрессии против Украины 4 августа, 13:28 Йенс Столтенберг подчеркнул, что допустить какую-либо победу РФ в Украине нельзя (Фото:NATO/REUTERS)

Российская агрессия против Украины может в итоге привести к столкновению РФ с Североатлантическим альянсом.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, из-за кремлевского режима Европа сейчас переживает опаснейшую ситуацию со времен Второй мировой войны.

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«У НАТО две задачи: поддержать Украину и предотвратить расширение конфликта в полномасштабную войну между НАТО и Россией. Мир, где урок для Путина заключается в том, что он получает то, что хочет, используя военную силу, является более опасным миром для нас. Если Россия выиграет эту войну, то будет подтверждение того, что насилие работает и следующей ее целью могут стать другие соседи Украины», — пояснил Столтенберг, подчеркнув, что допустить этого нельзя.

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