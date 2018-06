Агрессия с трагическим финалом. Пять нападений на ромов в Украине за последние два месяца

За два месяца в Украине произошла серия нападений националистов на лагеря ромов. Последнее нападение было совершено подростками, заявившими, что являются членами откровенно неонацистской организации Трезвая и злая молодежь. Оно закончилось трагически - погиб 24-летний молодой человек, а еще четыре человека, в том числе 10-летний ребенок, пострадали.

НВ рассказывает о проявлениях агрессии против ромов и о реакции на них украинских властей и мировой общественности.

21 апреля представители националистической организации С14 сообщили, что выгнали ромов из лагеря на Лысой горе в Киеве, а также сожгли их палатки и вещи.

Представитель С14 Сергей Мазур заявлял, что националисты планируют "регулярные рейды" против ромов. Он также утверждал, что за два дня до разгона лагеря С14 требовала от ромов покинуть территорию парка до следующего дня совместно с Муниципальной охраной и представителями Голосеевской райгосадминистрации.

Сами ромы рассказали СМИ, что "убедительными аргументами" националистов, с помощью которых их прогнали из парка, были ножи, биты и даже пистолеты. Они также утверждали, что трое полицейских приехали через полчаса и в ответ на жалобу ромов на нападение заявили, что они должны уехать.

Глава полиции Киева Андрей Крищенко заявил СМИ, что на Лысой горе сожгли не лагерь ромов, а оставленный ими мусор. Крищенко также заверил, что ромы не жаловались на насилие и побои и назвал происходившее на Лысой горе субботником.

Однако 25 апреля полиция Киева все-таки начала расследование по факту разгона лагеря ромов на Лысой горе. Согласно сообщению правоохранителей, расследование начали в связи с появлением видео, снятого во время инцидента.

Дело возбуждено по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Расследование сожжения лагеря ромов на Лысой горе было начато на следующий день после требования международной правозащитной организации Amnesty International к украинским властям отреагировать на этот инцидент.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Татьяна Денисова заявила, что сожжение лагеря ромов на Лысой горе - это проявление дискриминации по национальному признаку и разжигание вражды в отношении ромского национального меньшинства.

Она обратилась к руководству Национальной полиции с просьбой проверить правомерность действий представителей организации С14 и принять меры реагирования по недопущению разжигания межнациональной розни.

10 мая украинский омбудсмен заявила о еще одном сожженном лагере ромов - в пгт Рудное под Львовом.

По данным Громадського радіо, в этом лагере постоянно проживало несколько многодетных семей, всего около 30 человек. Издание пишет, что о нападении их предупреждали за несколько дней до него. Очевидцы рассказали, что нападавшие были в масках, нападение произошло в 2 часа ночи, и ромы даже не успели забрать деньги и документы. Несколько жителей лагеря пострадали.

Представитель полиции Светлана Добровольская заявила Громадському радіо, что у правоохранителей нет информации об этом поджоге. Однако, по неофициальным данным, ромы вызывали полицию.

Добровольская не подтвердила информацию о поджоге и ZAXID.NET. Однако информацию о пожаре этому изданию подтвердили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, 10 мая на странице группы в Facebook Гаряча лінія міста Львова сообщили о ликвидации лагеря ромов на территории парка Погулянка. Согласно этому сообщению, сотрудники Лычаковской райадминистрации совместно с полицией и управлением безопасности города провели "разъяснительную работу" с ромами, после чего они покинули территорию парка.

11 мая полиция квалифицировала поджог лагеря ромов в Рудном как хулиганство и начала соответствующее уголовное производство.

12 мая расследовать нападения на ромов в Украине призвало посольство США. А 1 июня принять безотлагательные меры для защиты общин ромов, активистов ЛГБТ-сообщества и других меньшинств, которые подвергаются жестоким нападениям и притеснениям официальный Киев призвала ООН.

8 июня местные СМИ сообщили, что около 50 ромов покинули лагерь между Рудным и Зимней Водой после общения с полицией. Отмечалось, что выселение прошло мирно. В полиции сообщили, что на ромов, которые жили на этой территории незаконно, пожаловался глава Зимноводовского сельсовета Владимир Гутник.

В ночь на 23 мая группа неизвестных в балаклавах напала на лагерь ромов в поселке Большая Березовица под Тернополем.

Женщина ромской национальности заявила в полицию, что около 15 человек напали на лагерь - они стреляли, кричали и пытались избить ромов. Жителям лагеря удалось спастись бегством, при этом никто не пострадал. В момент нападения в лагере находились семеро взрослых и 33 ребенка.

Во время инцидента палатки ромов загорелись.

Начальник областной полиции Александр Богомол заявил, что основная версия нападения - конфликт между местным населением и ромами, потому что накануне были жалобы на негативное поведение ромской общины в Тернопольской области.

С места происшествия изъяли гильзы, предположительно от травматического оружия. Инцидент квалифицировали как хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.

По словам Сергея Князева, в тот же день задержали 12 человек, которые могут быть причастны к нападению.

7 июня в Голосеевском парке Киева представители Национальных дружин разрушили лагерь ромов, приехавших из Закарпатья.

Националисты в балаклавах разрушили пустые жилища ромов, большинство из которых к тому времени уже покинули лагерь. В тот же день незадолго до "субботника" они объявили, что дают ромам 24 часа на то, чтобы покинуть территорию, убрав за собой мусор.

Видео разрушения лагеря было опубликовано на странице Национальных дружин в Facebook, однако на данный момент оно удалено.

По факту разрушения лагеря в парке Голосеевский полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.

В свою очередь, в полиции сообщили, что вечером 6 июня им пожаловались на лагерь ромов, которые якобы не реагируют на замечания и бросают камни. Патрульные пообщались с администратором заправки, расположенной рядом с лагерем, который сказал, что никаких конфликтов не было. Утром в полицию поступил еще один вызов уже от представителя размещенного там временного поселения о том, что им угрожает опасность. Представители поселения попросили обеспечить правопорядок, пока они соберут свои вещи и поедут домой.

На место событий также приехали 50 активистов. Правоохранителям удалось предотвратить агрессию или нападения.

В полиции также заявили, что в парке были проведены профилактические меры в результате которых установили личности всех присутствовавших там представителей ромской национальности. После того как ромы покинули свое временное поселение, туда прибыла "группа лиц одной из общественных организаций" с топорами и молотами и разрушила временные сооружения ромов. При этом, по данным полиции, они препятствовали сотрудникам парка и лесного хозяйства расчищать территорию.

"Никто не вправе осуществлять незаконные действия, ставить псевдоультиматумы или ради пиара проводить показательные погромы в отношении других граждан. В частности, и в отношении представителей этнических меньшинств", - говорилось в сообщении полиции.

23 июня в лагере ромов под Львовом произошло новое нападение - на этот раз со смертельным исходом. В результате погиб 24-летний ром Давид из села Ровное Закарпатской области. Еще четыре человека - двое 19-летних юношей, 30-летняя женщина и 10-летний ребенок были ранены.

Львовские полицейские сразу же задержали семерых подозреваемых, которые оказались несовершеннолетними. Позже стало известно, что задержаны девять учеников двоих львовских школ. Им по 16-17 лет. Задержан также 20-летний организатор преступления. С места преступления изъяли вещественные доказательства, в том числе нож, которым было совершено убийство.

Действия нападавших сразу же квалифицировали по п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Им грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненно. По мнению полиции, нападавшие имели четкий план погрома лагеря ромов: они заранее определили свои позиции, действия и задачи.

Позже стало известно, что им объявили о подозрении по еще трем статьям - ч. 3 ст. 161 (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой вражды и ненависти), ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) УК Украины.

Задержанные подростки заявили, что являются членами организации Трезвая и злая молодежь.

ZAXID.NET пишет, что эта организация никак не зарегистрирована и до недавнего времени не фигурировала в сообщениях СМИ.

По данным издания, у Трезвой и злой молодежи был свой канал на YouTube, который до 24 июня назывался Lemberg Jugend (Львовская молодежь на немецком, вероятно, по аналогии с Hitler-Jugend - молодежной нацистской организацией - ред.). Однако после задержания участников и организатора нападения канал больше не доступен. Канал был создан 21 июня 2018 года и там было два видео и 24 подписчика. На одном из этих видео зафиксировано как несколько подростков преследуют ромов.

Кроме того, у Трезвой и злой молодежи есть канал в Telegram, созданный 20 апреля 2018 года. У канала 51 подписчик и там размещено около 70 сообщений, среди которых - цитаты Адольфа Гитлера.

Издание отмечает, что некоторые из сообщений на русском.

На опубликованных на YouTube видео Трезвой и злой молодежи используется символика международной ультраправой организации Misanthropic Division.

ZAXID.NET также сообщает со ссылкой на свои источники имя задержанного организатора нападения. По данным издания, это 20-летний львовянин Андрей Тычка.

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что за нападением на лагерь ромов во Львове может стоять Россия.

"Даже по предварительному изучению, анализу материалов, которые имеются, мы видим, что похожая организация была зарегистрирована в 2014 году и в РФ", - отметил он.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова 24 июня сообщила, что направила обращение к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой дать надлежащую правовую оценку действиям радикально настроенных лиц, которые совершили нападение на поселения ромов на окраине Львова.

По ее словам, она видит явные признаки дискриминации по национальному признаку и разжигания вражды в отношении ромского национального меньшинства.

В МИД Украины заявили, что сообщения о нападении вызвали "ужас и возмущение". В украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что антимигрантские и антиромские настроения - это проблема не только Украины - в последние годы они усиливаются и в Европе.

Смертельное нападение на лагерь ромов под Львовом вызвало и международную реакцию. Пресс-секретарь генсека Совета Европы Даниэль Гольтген осудил нападение.

#Ukraine: We condemn another attack on #Roma people, as reported by police today. We are horrified this time one person was killed. We expect a full and transparent investigation without delay. https://t.co/97tI5WuPvU