В Киеве националисты разогнали лагерь ромов на Лысой горе и сожгли их палатки

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Участники С14 разогнали лагерь ромов на Лысой горе
Фото: Сергей Мазур \Facebook

Участники С14 разогнали лагерь ромов на Лысой горе

В Киеве участники националистической организации С14 выгнали ромов из лагеря на Лысой горе и сожгли их палатки и вещи.

Об этом у себя в Facebook написал координатор организации Сергей Мазур.

19 апреля он опубликовал пост о том, что "С14 с Муниципальной стражей вместе с представителями РГА Голосеево в который раз предъявили ультиматум оставить запрещенную территорию парка до завтра".

"В случае невыполнения этого требования их уже по-другому попросят уйти. В рамках закона", - говорится в заметке.

21 апреля он написал, что только часть ромов оставила лагерь в парке после этого ультиматума.

"Но после убедительных законных аргументов другие тоже решили уйти с запрещенной территории... Мы убрали за ними почти весь мусор, демонтировали палатки и безопасно сожгли", - сообщил он.

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