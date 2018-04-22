В Киеве националисты разогнали лагерь ромов на Лысой горе и сожгли их палатки

В Киеве участники националистической организации С14 выгнали ромов из лагеря на Лысой горе и сожгли их палатки и вещи.
Об этом у себя в Facebook написал координатор организации Сергей Мазур.
19 апреля он опубликовал пост о том, что "С14 с Муниципальной стражей вместе с представителями РГА Голосеево в который раз предъявили ультиматум оставить запрещенную территорию парка до завтра".
"В случае невыполнения этого требования их уже по-другому попросят уйти. В рамках закона", - говорится в заметке.
21 апреля он написал, что только часть ромов оставила лагерь в парке после этого ультиматума.
"Но после убедительных законных аргументов другие тоже решили уйти с запрещенной территории... Мы убрали за ними почти весь мусор, демонтировали палатки и безопасно сожгли", - сообщил он.
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