Национальные дружины выгоняли ромов из Голосеевского парка. Почему полиция открыла уголовное производство

Национальные дружины выселили лагерь ромов в Голосеевском парке. Видео с действиями праворадикалов было опубликовано в Facebook организации, но впоследствии его удалили. Об инциденте - в сюжете Радио НВ.

Нацдружины заявляют, что должны были вмешаться, поскольку, по их словам, полиция не реагировала на обращения местных жителей и коммунальных служб. Утром в четверг представители организации сообщили, что дают жителям временного поселения 24 часа на то, чтобы его оставить. В нацполиции Киева заявили, что правоохранители обеспечили порядок во время выселения представителей временного поселения и не допустили этнических конфликтов.

Национальные дружины действовали по просьбе работников Национального природного парка Голосеевский, поскольку полиция до того не реагировала на их обращения, заявил пресс-секретарь организации Игорь Вильный.

Полицейские охраняли ромов и помогли им вывезти личные вещи

По его словам, нацдружины продолжать подобные акции в случае обращения граждан.

"Я бы не назвал это погромом. Это скорее уборка. Потому что там была полная антисанитария, люди вырезали природный лесной фонд и пускали его на дрова без всяких на то документов. Завтра туда зайдут коммунальщики и уберут весь беспорядок, который там есть, и тоже мы будем присутствовать и будем помогать", - прокомментировал Игорь Вильный.

Как рассказала представитель Международной Благотворительной Организации Цыганский женский фонд Чирикли Земфира Кондур, ромской общины Украины обеспокоена тем, что погромы лагерей стали частым явлением в стране.

Ромы устроили незаконное поселение на территории природного парка

Представители полиции и СБУ были на территории лагеря и должны были следить за нарушениями прав человека, подчеркнула Кондур.

"Мы реагируем на каждый такой случай. У нас есть такая группа быстрого реагирования, которая состоит из представителей цыганских организаций и адвокатов. И по всем этим случаям, которые были, поджогов именно цыганских поселений и выселений, мы подаем жалобы в суды", - отметила правозащитница.

Погрома, в первичном значении этого слова, не было. Полицейские охраняли ромов и помогли им вывезти личные вещи, сообщил заявил руководитель адвокационного центра Украинского Хельсинского Союза по правам человека, член рабочей группы по защите прав ромов при Национальной полиции Украины Борис Захаров. Тем не менее, от представителей нацдружин слышались обиды, они портили чужое имущество, отметил Захаров.

"Этот акт тоже является преступлением на почве ненависти, здесь тоже есть нарушение равноправия граждан. Я не видел, собственно, хулиганских действий. На видео видно, как женщину цыганской национальности обижают. Эти действия носят характер этнических чисток в отношении ромов, и я считаю, что опять не справились с ситуацией и надо такие акции предотвращать", - рассказал Захаров.

Как разъяснил профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Академии адвокатуры Украины Виктор Бояров, в сложившейся ситуации виноваты обе стороны.

От представителей нацдружин слышались обиды, они портили чужое имущество

Ромы устроили незаконное поселение на территории природного парка, а Национальные дружины нарушили монополию государства на насилие, объясняет эксперт.

"Они, конечно, нарушили, допустим, нельзя там жить. Но им должны дать предупреждение, составить админпротокол, обратиться в суд, суд примет решение о том, что их там выселять - не выселять, штрафовать. То есть, должны какие-то предварительные меры быть. Но не так", - сказал эксперт.

Когда государство не вмешивается в конфликты между людьми, возникает правовой ваакум, который может заполнить самоуправство, считает бывший сотрудник Главного управления по борьбе с оргпреступностью, полковник в отставке Анатолий Фесун. МВД должен повысить квалификации своих работников и действовать более решительно в спорных ситуациях, отметил Фесун.

Полиция Киева открыла уголовное производство по статье "хулиганство" за то, что представители Нацдружин разбили палатки в лагере цыган в Голосеевском парке столицы, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева. Там отмечают, что в рамках уголовного производства будут установлены и привлечены к ответственности все активные участники этого события.

"Уехать на место, составить протокол осмотра места происшествия, установить всех этих лиц и, опираясь на статью закона о том, что цыгане нарушают такую-то статью закона о том-то, принять меры по их отселению. Если цыгане не желают этого делать, то тогда полиция или администрация Голосеево обращаются в суд, и в течение нескольких часов суд должен принять законное решение, как действовать полиции", - сообщили в полиция.