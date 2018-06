Нападение на табор ромов во Львове. Все подробности

В субботу, 23 июня, около полуночи в лесном массиве на окраине Львова на улице Трускавецкой группа лиц в масках совершила спланированное нападение на ромский табор. В полиции заявили, что нападавшие имели четкий план погрома лагеря ромов: они заранее определили свои позиции, действия и задачи. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Убийство

В результате нападения - житель села Ровное Закарпатской области 24-летний Давид от травм, несовместимых с жизнью, скончался в больнице, его 19-летний брат Рач Поп получил серьезные ножевые ранения, пострадали 30-летняя жительница села Буркатов Закарпатской области и 10-летний мальчик, который также является жителем этого села.

Подозреваемые учатся в школе

"Задержанный 20-летний гражданин, которого подозревают в организации нападения на ромское поселение. С места происшествия изъяты вещественные доказательства, в частности, возможное орудие убийства - нож. Погиб 24-летний юноша, еще 4 человека, в том числе 10-летний ребенок, получили ранения. Сейчас решается вопрос о задержании подозреваемых в совершении этого нападения в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сообщил директор Департамента коммуникации Национальной полиции Ярослав Тракало.

Кроме того, участникам нападения на лагерь ромов в Львове объявили о подозрении по целому ряду статей.

"Согласно п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 3 ст. 161 (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой вражды и ненависти), ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) УК Украины ", - сообщили в Генпрокуратуре.

9 подростков с символикой Misanthropic Division

В совершенном преступлении подозреваются девять учеников двух львовских школ. Пятеро подростков учатся в школе №85, еще четверо - в №36. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение. Всем молодым людям по 16-17 лет, а вероятному организатору - 20 лет.

Подозреваемые подростки, которые порезали женщину ножом за попытку защитить своего 10-летнего ребенка, признали себя членами группы Трезвая и злая молодежь, которые используют символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division.

Полиция задержала нападавших во время погрома

Как сообщил глава общественной организации Рома в Украине Тернипе Николай Юрченко, полиция задержала нападавших во время погрома. По его мнению, "если бы полиция приехала позже, возможно, никто бы не выжил". Он рассказал, что в лагере было 10 взрослых, среди которых беременная женщина и четверо детей. На беременную женщину также напали.

Известно, что формация Misanthropic Division возникла в Украине. Группа лиц накануне событий, которые позже будут названы Революцией достоинства, разработала дизайн для будущего штандарта - на черном полотне по центру находится надпись Misanthropic Division(Человеконенавистническая Дивизия). По бокам логотип обрамляют два автомата Калашникова, которые символизируют готовность взять в руки оружие и отстаивать свои позиции, так называемые идеалы. Снизу надпись, названная девизом формации Misanthropic Division - Смерть во имя Вотана (WOTAN - Will Of The Ancient Nation, что дословно означает "Воля вековой нации") и две мертвых головы.

Представители Misanthropic Division были участниками событий Революции достоинства, вошли в состав добровольческого полка Азов и участвовали в вооруженном конфликте против российской агрессии на востоке Украины.

Безосновательные и систематические нападения на ромов

Местные жители отзываются о лагере, который появился в районе недавно, некритично. Ромы имели какие-то подработки, обрабатывали местным огороды, не совершали краж или нападений на население.

Насилие над ромами начинает приобретать системный характер, заявила представитель коалиции ромских организаций Зола Кондур. По ее мнению, такие действия спровоцированы националистическими организациями.

Местное население не относилось к лагерю критически

Государство должно взять под контроль ситуацию, наказать виновных, и начать защищать национальное меньшинство от праворадикальных действий, подчеркнула Кондур.

"Ромские организации защитные не воспринимают этой ситуации, националистические группы, кажется, не понимают, что нападают на граждан Украины. Ромы - это граждане Украины, проживающие здесь. Такими приступами они вредят стране в целом", - сказала Кондур.

Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что проблему ромов нельзя решать погромами. По его словам, нападения на лагеря свидетельствует о том, что страна скатывается к экстремизму, как это было в нацистской Германии.

"Разница между тогдашней Германией и нынешней Украиной в том, что у нас такие погромы власть не подстрекает. В то же время правоохранительные органы бездействуют, а определенная часть общества воспринимает эти факты с молчаливым согласием. И это очень тревожный сигнал!", - отметил Москаль.

Это не единственный случай насилия в сторону представителей ромской национальности. С начала года известно о минимум четыре случаях погромов. По всем случаям полиция открыла уголовное производство по статье хулиганство. Некоторые участники погромов были задержаны.

История ромских погромов

В конце апреля этого года члены ультраправой организации С14 устроили погром лагерей ромов на Лысой горе в Киеве. Тогда свои действия активисты объяснили жалобами местных жителей на национальное меньшинство. В С14 утверждают, что без насилия заставили ромов уйти с места лагеря, но впоследствии появилось видео с камер наблюдения, где видно, как молодые люди преследуют несколько мужчин, женщин и детей, параллельно распыляя в них газовыми баллончиками, бросая палки и камни.

С начала года известно о минимум четырех случая погромов

9 мая группа неизвестных подожгли лагерь ромов в Львовской области. По словам свидетелей, тогда 30 молодых людей ночью пришли к поселению, избили нескольких его жителей и подожгли палатки. Также в мае этого года ромские лагеря разгромили и в Тернополе. Группа неизвестных с битами ворвались в поселение.

В начале июня уже представители Национальных дружин в Киеве устроили демонтаж ромского лагеря в Голосеевском парке. Тогда обошлось без пострадавших, выселение ромов сопровождала полиция. Сотрудники природного комплекса обратились к правой организации за помощью, ведь жители поселения постоянно конфликтовали с коммунальщиками. Также в Нацдружины за охраной обратилась съемочная группа одного из телеканалов, которая снимала демонтаж.

Реакция в Украине и за рубежом

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова направила обращение к министру внутренних дел Украины Арсена Авакова с просьбой дать надлежащую правовую оценку действиям радикально настроенных лиц, совершивших нападение на поселение ромов на окраине Львова.

В ПАСЕ случай с нападением на ромов вызвал потрясение и ужас

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Мишель Николетти осудил нападение на лагерь ромов в Львове. В сообщении, опубликованном на сайте ПАСЕ говорится, что случай с нападением вызвал потрясение и ужас.

Николетти расценил эти действия как расистскую атаку. Он также выразил соболезнование родным погибшего. Николетти обратился с призывом к украинской власти, "дать четкий сигнал о том, что нет безнаказанности за такое отвратительное насилие в отношении рома".

Совет Европы осудил нападение на лагерь ромов в Львове и требует прозрачного и быстрого расследования инцидента.

Министерство культуры призывает министра внутренних дел Украины Арсена Авакова взять под личный контроль расследование нападения на лагерь ромов во Львове, а также другие случаи нападения на меньшину.

В Министерстве считают, что такая ситуация стала апогеем и продолжением ряда правонарушений, совершенных на почве нетерпимости к представителям ромского национального меньшинства.

"Все началось 2 года назад с ненаказанных преступлений и уничтожения ромских домов в селе Лощиновка Одесской области. Затем произошло убийство рома в Ольшанах на Харьковщине. По ромах был открыт огонь, в результате чего погиб человек, еще несколько получили ранения. До сих пор ведется следствие, дело затягивается по непонятным причинам. есть свидетели, есть пострадавшие, подозреваемые, а приговора до сих пор нет", - говорится в заявлении.

По мнению руководителя Международной правозащитного организации Эдуарда Багирова, попустительство властей проявлениям агрессии со стороны националистических организаций провоцирует межэтнические конфликты. Полиция должна в короткие сроки справляться с этими вызовами, а судебная система строго наказывать виновных, добавил Багиров.