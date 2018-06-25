Ужас и возмущение: МИД Украины высказался о нападении на лагерь ромов во Львове

В МИД надеются, что нападение на ромский лагерь не останется безнаказанным

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало нападение на лагерь ромов в Львове, в результате которого погиб один человек.

В комментарии МИД отмечается, что это нападение должно стать предметом немедленного рассмотрения на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии защиты и интеграции в украинское общество ромского национального меньшинства на период до 2020 года при участии в нем представителей правоохранительных органов.

"Последние сообщения о дерзком ночном нападении на поселение ромов в Львовской области вызвали ужас и возмущение. Это не первый случай преступлений против ромской общины на почве ненависти, но на этот раз его следствием стала потеря жизни человека", - говорится в сообщении.

В МИД надеются, что это преступление не останется безнаказанным.

"В последние годы в Европе усиливаются антимигрантские, антиромские настроения, что, в частности, влечет дискриминацию, преследования и преступления на почве ненависти по отношению и к ромским общинам, и отдельным представителям этого народа. Отчеты авторитетных международных организаций фиксируют тот факт, что в самом богатом регионе мира ромы продолжают страдать от отсутствия возможности обеспечить свои базовые потребности и права. К сожалению, Украина не является исключением, а, следовательно, мы должны активно работать над выработкой реальной общеевропейской политики по преодолению этих негативных трендов и должны стать ее частью", - добавили в министерстве.

Кроме того, отмечается, что устранение первопричин дискриминации и как следствие насилия по признаку национальной принадлежности, является чрезвычайно важным и неотложным заданием для Украины.

Напомним, 23 июня в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживали граждане ромской национальности. В результате нападения погиб 24-летний мужчина, пострадали еще четыре человека, среди которых 10-летний ребенок.

В нападении на ромский лагерь подозревают участников группировки Трезвая и злая молодежь - это незарегистрированная группировка, которая использует символику ультраправой организации Misanthropic Division.

Участникам нападения на лагерь ромов объявили о подозрении по целому ряду статей.