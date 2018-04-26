В Киеве на Лысой горе националисты сожгли лагерь ромов: правозащитники заявили о дискриминации

21 апреля представители националистической организации С14 сообщили, что выгнали ромов из лагеря на Лысой горе, сожгли их палатки и вещи.

НВ рассказывает, как трактуют эти события националисты, полиция, правозащитники и сами ромы.

Версия С14: ультиматум и законные аргументы

19 апреля представитель украинской националистической организации С14 Сергей Мазур на своей странице в Facebook заявил, что члены этой организации совместно с Муниципальной охраной и представителями Голосеевской райгосадминистрации предъявили ромам на Лысой горе ультиматум. Они потребовали покинуть территорию парка до следующего дня.

"В случае невыполнения этого требования их уже по-другому попросят уйти. В рамках закона", - добавил он.

Мазур также сообщил, что националисты планируют "регулярные рейды против вышеупомянутых представителей" и опубликовал ряд фото из лагеря ромов.

21 апреля Мазур опубликовал еще один пост, в котором сообщил, что ромов на Лысой горе больше нет.

"Вчера они не выполнили требование, лишь часть покинула лагерь в парке. Но после убедительных законных аргументов другие тоже решили уйти с запрещенной территории", - описал он события.

По его словам, националисты убрали за ромами "почти весь" мусор, демонтировали палатки и "безопасно сожгли".

"Осталось службам благоустройства вернуть территорию парка в предыдущее состояние", - резюмировал Мазур, добавив, что "другие рейды" планируются на следующей неделе.

В подтверждение своих слов он опубликовал несколько фото с горящими остатками палаток.

Фото: Сергій Мазур via Facebook

Аналогичное сообщение о сожжении палаток ромов появилось также на странице в Facebook C14 news - резерв.

24 апреля Мазур опубликовал еще одно сообщение, в котором сообщил, что националисты собираются "вернуть парку прежнюю красоту и чистоту" вместо коммунальных служб, о которых он упоминал в предыдущем сообщении.

Версия ромов: они пришли с ножами и битами

Ромы, которых националисты вынудили покинуть Лысую гору, рассказали Громадському радіо, что "убедительными аргументами" националистов были ножи, биты и даже пистолеты.

Причем представителей С14 не остановило присутствие среди ромов детей. Аранка и Виталий Кульчары, которые были на Лысой горе с двумя детьми, показали журналистам чемодан в порезах. По их словам, это следы от принесенных разгромившими лагерь мужчинами ножей.

Фото: hromadskeradio.org

28-летняя Аранка говорит, что утром в день разгрома лагеря в него пришли двое мужчин, которые не показали документы, но нашли в вещах у одной из женщин, в тот момент находившихся в лагере, 2500 грн и заявили, что не вернут их, пока ромы не уедут. В то же время Аранка утверждает, что лагерь ромов сожгли не они.

После этого визита все ромские семьи поехали на вокзал и купили билеты на Закарпатье, но билеты были только на 28 апреля.

В итоге неизвестные в балаклавах сожгли их палатки и выгнали ромов, бросая в них камнями и другими предметами, а также применив баллончик с неизвестным веществом, от которого у Аранки и ее ребенка начало жечь глаза.

Один из ромов рассказал, что кто-то из нападавших на лагерь мужчин выстрелил в него, но не попал.

Самый младший из ромов, которых националисты выгнали с Лысой горы - шестимесячный Мануэль / Фото: hromadskeradio.org

Бросив вещи, ромы сбежали и позвонили в полицию. По их словам, трое полицейских приехали через полчаса и в ответ на жалобу ромов на нападение заявили, что они должны уехать.

В итоге ромы уехали на Закарпатье через Львов.

Версия полиции: это был субботник, на насилие никто не жаловался

22 апреля полиция заявила нескольким СМИ, что не занимается расследованием инцидента с сожжением лагеря ромов на Лысой горе, так как никто не подавал соответствующих заявлений и официально такая информация правоохранителям не поступала.

В полиции также заявили, что проверка факта сожжения лагеря ромов возможна только после официального обращения.

А глава полиции Киева Андрей Крищенко заявил СМИ, что на Лысой горе сожгли не лагерь ромов, а оставленный ими мусор.

"О Лысой горе. Туда неоднократно выходили полицейские с представителями служб по делам несовершеннолетних. В этих лагерях есть дети, и им не обеспечивается достаточно условий, так что проводилась эта работа. Большая часть этих ромов приехала на поминальные дни, и они уехали. Да, они оставили после себя много мусора, но этот мусор сожгли", - сказал он.

Крищенко также заверил, что ромы не жаловались на насилие и побои и назвал происходившее на Лысой горе субботником.

Крищенко назвал происходившее на Лысой горе субботником / Фото: Сергій Мазур via Facebook

"У нас нет ни одной жалобы ромов на побои или насилие. И, насколько я знаю, во время этого субботника, когда сжигали мусор, присутствовали представители райадминистрации и были пожарные", - сказал он.

Глава полиции Киева отметил, что ромы ежегодно приезжают в Киев на поминальные дни. На Лысой горе и в других местах они традиционно разбивают свои палатки.

"На тот период, когда эта волна поднялась, всплеска преступлений не было. Они приезжали на выходные, на поминальные дни, на кладбища Киева, собирали то, что люди оставляли. Этим вызван этот всплеск [количества ромов в Киеве]", - пояснил он, подчеркнув, что полиция не вправе запрещать или ограничивать перемещение граждан Украины, в том числе по этническому, расовому или другим признакам.

Он добавил, что полиция прекрасно осведомлена о преступлениях, которые традиционно совершаются ромами. Поэтому на улицы были выведены дополнительные патрули.

Начало расследования после появления видео разгона лагеря

25 апреля полиция Киева все-таки начала расследование по факту разгона лагеря ромов на Лысой горе. Согласно сообщению правоохранителей, расследование начали в связи с появлениев видео, снятого во время инцидента.

Дело возбуждено по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Свидетелей, которые находились на месте происшествия, просят обратиться к правоохранителям и дать показания.

На опубликованном СМИ видео видно, как ромы вместе с детьми убегают от преследователей, один из которых брызгает в их сторону из газового баллончика. Еще несколько мужчин чем-то бросают в ромов. Некоторые из преследователей в балаклавах.

Заявления Amnesty International и украинского омбудсмена

Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала заявление, в котором потребовала от украинских властей отреагировать на погром лагеря ромов на Лысой горе представителями националистической организации С14 и расследовать этот инцидент.

"По словам активистов, с которыми общалась Amnesty International, по крайней мере один из ромов, присутствующих во время нападения, вызвал полицию и дождался приезда патрульного автомобиля", - говорится в заявлении правозащитной организации.

Отмечается, что патрульные видели горящие палатки, но ромам только посоветовали "скорее ехать из Киева".

В свою очередь, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Татьяна Денисова заявила, что сожжение лагеря ромов на Лысой горе - это проявление дискриминации по национальному признаку и разжигание вражды в отношении ромского национального меньшинства.

Она обратилась к руководству Национальной полиции с просьбой проверить правомерность действий представителей организации С14 и принять меры реагирования по недопущению разжигания межнациональной розни.