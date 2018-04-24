Крищенко о лагере ромов на Лысой горе в Киеве: Они каждый год приезжают на поминальные дни

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко прокомментировал сожжение националистами из группировки С14 лагеря ромов на Лысой горе.

"У нас нет ни одной жалобы ромов на побои или насилие. И, насколько я знаю, во время этого субботника, когда сжигали мусор, присутствовали представители райадминистрации и были пожарные", - сказал он в интервью 112.ua.

По словам представителя Нацполиции, ромы ежегодно приезжают в Киев на поминальные дни. На Лысой горе и в других местах они традиционно разбивают свои палатки.

"На тот период, когда эта волна поднялась, всплеска преступлений не было. Они приезжали на выходные, на поминальные дни, на кладбища Киева, собирали то, что люди оставляли. Этим вызван этот всплеск [количества ромов в Киеве]", - пояснил он.

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При этом Крищенко подчеркнул, что полиция не вправе запрещать или ограничивать перемещение граждан Украины, в том числе по этническому, расовому или другим признакам.

Он добавил, что полиция прекрасно осведомлена о преступлениях, которые традиционно совершаются ромами. Поэтому на улицы были выведены дополнительные патрули.

Напомним, 21 апреля участники националистической организации С14 выгнали ромов из лагеря на Лысой горе и сожгли их палатки и вещи.

В полиции заявили, что не занимаются расследованием инцидента.