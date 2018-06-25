Напавшим на табор ромов во Львове объявили о подозрении по четырем статьям

В результате нападения на табор один из ромов скончался от ножевых ранений

Участникам нападения на табор ромов во Львове, в результате которого погиб один человек, объявили о подозрении по целому ряду статей.

"По п. 12, ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 3 ст. 161 (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой вражды и ненависти), ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) УК Украины", - сообщили в Генпрокуратуре.

Как отмечается, во время следствия было установлено, что во время нападения группы лиц на лагерь, в котором временно проживали представители цыганской национальности, один из ромов, житель Закарпатской области, получил ножевые ранения, в результате которых скончался.

"Еще три человека, среди которых 10-летний мальчик, 19-летний юноша и 30-летняя женщина получили телесные повреждения. Правоохранители сразу же задержали одного совершеннолетнего и семерых несовершеннолетних лиц, которым сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения", - добавили в ГПУ.

Напомним, 23 июня в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь ромов.