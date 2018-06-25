Подозреваемые в нападении на лагерь ромов во Львове признали себя членами группировки "Трезвая и злая молодежь"

Подозреваемые в нападении на поселение ромов во Львовской области признали себя членами группировки Трезвая и злая молодежь, которое использует символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division.

Об этом сообщила старший инспектор управления по соблюдению прав человека Нацполиции Украины Оксана Санагурская, передает Громадське.

По ее словам, восемь юношей, которым объявили о подозрении, находятся в районном отделении полиции с родителями и дают показания. Все подозреваемые идентифицируют себя как члены Трезвой и злой молодежи.

В полиции заявили, что нападавшие имели четкий план погрома лагеря ромов: она заранее определили свои позиции, действия и задачи.

Как сообщил председатель общественной организации Рома Украины Тернипе Николай Юрченко, полиция задержала нападавших во время погрома. По его мнению, "если бы полиция приехала позже, возможно, никто бы не выжил". Он рассказал, что в лагере было 10 взрослых, среди которых беременная женщина, и четверо детей. На беременную женщину также напали.

Санагурская также рассказала, что ранее правоохранителям дали распоряжение патрулировать ромские поселения в усиленном режиме, однако об этом лагере, который находится в лесу на окраине Львова, полиция не знала. Ей удалось быстро приехать на место погрома, поскольку о нападении оперативно сообщил человек, который стал свидетелем этого.

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Напомним, в субботу, 23 июня, в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. В результате нападения погиб 24-летний юноша, пострадали еще четыре человека, среди которых 10-летний ребенок.

24 июня полицейские задержали семерых парней 16-17 лет, а также 20-летнего организатора, подозреваемых в причастности к вооруженному нападению на лагерь.