25 июня 2018, понедельник

Потрясение и ужас. Президент ПАСЕ отреагировал на нападение на лагерь ромов во Львове

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Николетти назвал нападение на лагерь ромов расистской атакой
Фото: Council of Europe Parliamentary Assembly via Flickr

Николетти назвал нападение на лагерь ромов расистской атакой

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Мишель Николетти осудил нападение на лагерь ромов во Львове.

В сообщении, опубликованном на сайте организации, говорится, что случай с нападением вызвал потрясение и ужас. Николетти расценил эти действия как расистскую атаку.

Он также выразил соболезнования родным погибшего.

Он также обратился с призывом к украинской власти, "дать четкий сигнал о том, что нет безнаказанности за такое отвратительное насилие в отношении цыган".

Напомним, в субботу, 23 июня, в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. В результате нападения погиб 24-летний молодой человек, пострадали еще четыре человека, среди которых 10-летний ребенок.

24 июня полицейские задержали семерых парней 16-17 лет, а также 20-летнего организатора, подозреваемых в причастности к вооруженному нападению на лагерь.

Подозреваемые в нападении признали себя членами группировки Трезвая и злая молодежь, которая использует символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division.

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