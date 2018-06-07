Никто не имеет права на погромы и ультиматумы. Полиция отреагировала на выселение лагеря ромов в Киеве

Полиция назвала пиаром действия представителей Национальных дружин", устроивших грубое выселение лагеря ромов в Голосеевском парке (Святошинский район) в Киеве.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту хулиганский действий на Святошино (по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

"В рамках уголовного производства будут установлены и привлечены к ответственности все активные участники этого события", - пообещали в полиции.

В то же время правоохранители обещают жестко реагировать на нарушения закона и привлечь всех виновных к ответственности.

"Никто не вправе осуществлять незаконные действия, ставить псевдо ультиматумы или ради пиара проводить показательные погромы в отношении других граждан. В частности, и в отношении представителей этнических меньшинств", - добавили в столичной полиции.

Речь идет об ультиматуме представителей Национальной дружины, которые потребовали от ромов в течение суток покинуть территорию Голосеевского леса.

"Когда полиция не справляется, Национальные дружины берут ситуацию под свой контроль. Даем вам 24 часа, чтобы покинуть территорию, убрав за собой мусор, иначе мы объявляем субботник в Голосеевском парке", - написали они в своей Facebook-группе 7 июня утром.

В конце концов они с топорами и на камеры демонтировали поселение.

Впоследствии в полиции заявили, что на погром приехало 50 активистов, столько же людей было и в лагере по улице академика Палладина за автозаправкой. Полиция отмечает, что в результате агрессивных действий пострадавших не было.