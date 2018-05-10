Под Львовом сожгли ромский табор

Во Львове ликвидировали табор ромов, который появился возле пгт Рудное Железнодорожного района Львова, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По информации общественных активистов, 9 мая неизвестные сожгли ромский табор. В результате было уничтожено имущество ромов, а сами жители лагеря были вынуждены покинуть поселение.

Денисова констатировала увеличение количества инцидентов на почве нетерпимости в отношении представителей ромского национального меньшинства. В связи с этим она обратилась к руководству областной полиции с просьбой отреагировать на инцидент и гарантировать публичную безопасность и порядок в пгт Рудное.

"Такие проявления ксенофобии требуют особого внимания со стороны правоохранительных органов, в частности, более тщательного расследования, а также принятия мер превентивного характера по недопущению таких случаев в будущем", - заявили в офисе омбудсмена.

Напомним, что 21 апреля участники националистической организации С14 выгнали ромов из табора на Лысой горе в Киеве и сожгли их палатки и вещи.