Нападение на лагерь ромов во Львове: Денисова призвала Авакова принять меры

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова направила обращение к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой дать надлежащую правовую оценку действиям радикально настроенных лиц, которые совершили нападение на поселения ромов на окраине Львова.

Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

"Я вижу здесь явные признаки дискриминации по национальному признаку и разжигание вражды в отношении ромского национального меньшинства, поэтому направила обращение к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой дать надлежащую правовую оценку действиям радикально настроенных лиц в отношении временного поселения ромов во Львовской области и принять соответствующие меры реагирования", - написала Денисова

Она также призвала "быть терпимыми и толерантными друг к другу".

Напомним, в субботу, 23 июня, в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. В результате нападения погиб 24-летний юноша, пострадали еще четыре человека, среди которых 10-летний ребенок.

24 июня, полицейские задержали семерых молодых 16-17 лет, а также 20-летнего организатора, подозреваемых в причастности к вооруженному нападению на лагерь ромов.