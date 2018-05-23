Группа неизвестных с оружием напала на лагерь ромов вблизи Тернополя

На момент нападения в лагере находились взрослые и дети

Ночью вооруженная группа неизвестных в балаклавах напала на лагерь ромов в поселке Большая Березовица, расположенном вблизи Тернополя.

О стрельбе и избиении заявила женщина ромской национальности, сообщает пресс-служба областной полиции.

По словам женщины, на нее и односельчан напала группа неизвестных из около 15 человек, которые стреляли, кричали и пытались их избить. Спаслись пострадавшие от нападающих бегством.

На момент нападения в лагере находилось семеро взрослых и 33 детей. Пострадавшие утверждают, что в это время они на костре готовили ужин. Услышав звуки, похожие на выстрелы, то бежали в лес. Во время столкновений загорелись палатки.

Как рассказал начальник областной полиции Александр Богомол, полиция рассматривает несколько версий нападения.

"В первую очередь - это конфликт между местным населением и ромами, потому что накануне были жалобы на негативное поведение ромской общины на Тернопольщине", - отметил он.

На поиски возможных нападающих выезжали патрульные полицейские и группа реагирования патрульной полиции. В полутора километрах от места происшествия правоохранители остановили группу лиц. Их пригласили в Тернопольское отделение полиции.

С места происшествия изъяли гильзы, предположительно от пневматического оружия.

Полицейские опрашивают людей. За медицинской помощью никто не обращался.

Данное событие внесено в Единый реестр досудебных расследований в соответствии со статьей 296 часть 4 УК - хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.

Напомним, 10 мая неизвестные сожгли ромский табор. В результате было уничтожено имущество ромов, а сами жители лагеря были вынуждены покинуть поселение.