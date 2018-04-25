Полиция открыла дело по факту разгона лагеря цыган в Киеве

Полиция расследует инцидент на Лысой горе как хулиганство и проявление дискриминации

Полиция Киева открыла уголовное производство по факту разгона и сожжения лагеря ромов на Лысой горе.

Как сообщили в столичной полиции, основанием для расследования стало видео, снятое во время разгона столичными жителями лагеря ромов.

Дело возбуждено по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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"Работники полиции начали расследование, а потому проводят все необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления правонарушителей. Правоохранители просят свидетелей и очевидцев инцидента, которые находились на месте происшествия, обратиться в столичную полицию для дачи показаний", - добавили правоохранители.

Напомним, что 21 апреля участники националистической организации С14 выгнали ромов из лагеря на Лысой горе и сожгли их палатки и вещи.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Татьяна Денисова заявила, что сожжение лагеря ромов - это проявление дискриминации по национальному признаку и разжигание вражды в отношении ромского национального меньшинства.

Ромы ежегодно приезжают в Киев на период поминальных дней, разбивая лагерь на Лысой горе и в других местах.