Представители Нацдружин зачистили табор ромов в Голосеевском парке - видео

В четверг, 7 июня, в Киеве, представители Национальных дружин начали работы по демонтажу табора ромов на территории национального природного парка Голосеевский.

Несколько десятков активистов в балаклавах разбивали пустые дома ромов, которые приехали в столицу из Закарпатья. Большинство жителей покинули территорию лагеря.

Накануне Нацдружины объявили "субботник" в Голосеевском парке. Они дали жителям лагеря 24 часа, чтобы покинуть территорию и убрать за собой мусор.

Напомним, что в Киеве участники националистической организации С14 выгнали ромов из табора на Лысой горе и сожгли их палатки и вещи.