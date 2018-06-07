07 июня 2018, четверг

Представители Нацдружин зачистили табор ромов в Голосеевском парке - видео

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Фото: скрин видео

"Дружинники" разбивают табор ромов

В четверг, 7 июня, в Киеве, представители Национальных дружин начали работы по демонтажу табора ромов на территории национального природного парка Голосеевский.

Несколько десятков активистов в балаклавах разбивали пустые дома ромов, которые приехали в столицу из Закарпатья. Большинство жителей покинули территорию лагеря.

Накануне Нацдружины объявили "субботник" в Голосеевском парке. Они дали жителям лагеря 24 часа, чтобы покинуть территорию и убрать за собой мусор.

Напомним, что в Киеве участники националистической организации С14 выгнали ромов из табора на Лысой горе и сожгли их палатки и вещи.

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