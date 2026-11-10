Прибыли напуганными, голодными и измученными жаждой. В UAnimals рассказали NV, в каком состоянии находятся эвакуированные из Олешек животные

На данный момент под опекой организации UAnimals находятся 88 животных, вывезенных из Олешек. Среди них собаки, кошки и четыре попугая . У большинства домашних животных есть хозяева.

Как рассказала руководитель департамента спасения UAnimals Анастасия Гейчук, эвакуированные животные ехали отдельно от своих владельцев, поэтому волонтеры разыскивали каждого хозяина.

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«Некоторые владельцы до последнего не знали, добрались ли их животные до территории Украины. У них не было никакой информации об этом. Они очень переживали, что животные могут не доехать. Некоторые люди узнавали о том, что животные у нас — что всё хорошо и они находятся на территории Украины, — только от нас, уже непосредственно в больницах», — рассказала Анастасия.

По словам Гейчук, путь животных на подконтрольную Украине территорию занял два дня. Трое питомцев уже вернулись к людям, которых выписали из больниц.

Тем не менее, многие пушистики находятся в тяжелом физическом и психологическом состоянии. У некоторых животных наблюдаются последствия контузий, стресса и психологических травм. Их осмотрели ветеринары. Некоторым из них требуется длительное лечение или операции.

«Животные приехали напуганными, были очень голодны и испытывали сильную жажду. В первые дни они, конечно, набрасывались на еду, корм и воду. Их отпаивали и откармливали. Сейчас ситуация уже немного спокойнее. Но мы всё равно понимаем, что состояние у них непростое и требуется время на адаптацию. К тому же они очень скучают по своим хозяевам, поэтому для них это тоже дополнительный стресс», — отметила Анастасия Гейчук.

Фото: REUTERS/Валентин Огиренко

Животных, у которых нет владельцев, передадут проверенным приютам.

«Мы получили много сообщений о том, что люди готовы приютить животных, но пока мы об этом не говорим, так как сначала животные должны получить необходимую ветеринарную помощь. Они должны адаптироваться. Нам нужно понять, сколько животных сейчас не имеет владельцев — то есть кого предстоит пристраивать. И только потом мы сможем об этом говорить», — отметила волонтер.

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Ранее омбудсмен Лубинец сообщал, что из Олешек вывезли 105 животных, включая четырех попугаев.

Фото: REUTERS/Валентин Огиренко

Что известно об эвакуации из Олешек

27 октября в Олешках началась гуманитарная миссия по эвакуации гражданских лиц при посредничестве США. В городе начал действовать режим тишины.

30 октября, после разминирования и доставки помощи, начался основной этап гуманитарной миссии — эвакуация. Было подготовлено 25 автобусов на 750 мест. Жители Олешек, выразившие желание вернуться на подконтрольные Киеву территории, отправились в российскую Анапу (Краснодарский край). Оттуда они вылетели в Беларусь четырьмя самолетами, а затем автобусами направились в Украину. Также были эвакуированы те, кто захотел выехать в Россию. Часть жителей осталась в городе.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что с начала перемирия не было зафиксировано ни одного обстрела.

31 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении гуманитарной операции по эвакуации людей.

По данным Генштаба ВСУ, российские войска использовали гуманитарную паузу в Олешках для усиления своих позиций.

Агентство AFP сообщало, что Киев предлагал продлить перемирие, действовавшее в Олешках, однако Москва отклонила эту инициативу.