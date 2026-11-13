Покушение на Стерненко в 2025 году: одного полицейского уволили, другого будут судить

Национальная полиция уволила подполковника Михаила Дронова по результатам служебного расследования, проведенного после покушения на волонтера Сергея Стерненко . Еще одному полицейскому, причастному к этому делу, сообщили о подозрении, а обвинительный акт в отношении него уже передан в суд.

Об этом говорится в ответе Национальной полиции Украины на информационный запрос Украинской правды.

Служебное расследование в отношении Михаила Дронова было назначено 8 мая 2025 года — через семь дней после покушения на Стерненко. Основанием послужило письмо Главного следственного управления СБУ, поступившее в управление патрульной полиции Киева.

Реклама

Проверка касалась возможного нарушения служебной дисциплины Дроновым и другими сотрудниками столичного управления патрульной полиции. По ее результатам к подполковнику было применено дисциплинарное взыскание в виде увольнения со службы. Он покинул должность 4 июля 2025 года.

В то время Дронов работал старшим инспектором отдела розыска и обработки материалов по дорожно-транспортным происшествиям управления патрульной полиции в Киеве.

В то же время в Нацполиции сообщили, что Департамент внутренней безопасности сопровождал отдельное уголовное производство, которое расследует СБУ. Оно касается, в частности, государственной измены и покушения на умышленное убийство.

В рамках этого производства одному из сотрудников полиции объявили о подозрении по статьям о несанкционированном распространении информации из компьютерных систем и несанкционированных действиях с такой информацией. Имя правоохранителя в полиции не назвали, однако отметили, что обвинительный акт уже направили в суд.

В апреле руководитель Главного следственного управления СБУ Андрей Швец сообщил, что к одному из покушений на Сергея Стерненко был причастен сотрудник полиции. По данным следствия, он использовал городскую систему видеонаблюдения Безопасный город для сбора и передачи информации о местонахождении волонтера.

Нападение на Сергея Стерненко 1 мая 2025 года

1 мая 2025 года Сергей Стерненко сообщил, что на него совершили нападение и что он получил огнестрельное ранение.

Позже СБУ заявила, что предотвратила убийство волонтера и задержала женщину, напавшую на него. Раненого Сергея Стерненко прооперировали; пуля, попавшая ему в ногу, прошла навылет.

Реклама:

«Украинская правда» сообщала, что женщина 1979 года рождения, совершившая нападение, родом из Одесской области, но была зарегистрирована и проживала в Киеве.

2 мая 2025 года задержанной женщине сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины — покушение на убийство и государственная измена. Как сообщил её адвокат, она признала свою вину и согласилась сотрудничать со следствием. Сама подозреваемая была уверена, что работает на Украину и что её «кураторами» являются сотрудники СБУ.

Читайте также: СМИ показали видео момента покушения на Стерненко

По данным следствия, жительница Киева была завербована российскими спецслужбами и в апреле 2025 года по заданию РФ начала следить за Сергеем Стерненко. Для этого она поселилась в том же жилом комплексе, где жил волонтер.

Впоследствии фигурантка получила от неустановленных лиц на территории Киевской области пистолет Макарова с патронами. Затем она получила от российского куратора указание ликвидировать активиста.

В момент выхода Стерненко из дома женщина произвела несколько выстрелов; одна из пуль попала ему в ногу. Женщину задержали сотрудники Службы безопасности Украины. В ходе обысков у нее обнаружили телефон с доказательствами работы на Россию, а также компоненты самодельного взрывного устройства, которые она хранила в другой квартире.