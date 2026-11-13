Сибига призвал ООН сосредоточить гуманитарные программы на восстановлении энергетики и отопления в Украине

Андрей Сибига предложил, чтобы учреждения ООН сделали восстановление энергосети и систем отопления в Украине приоритетом в своих программах (Фото: BRENDAN SMIALOWSKI/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал учреждения ООН сосредоточить гуманитарные программы на восстановлении поврежденной в результате российских атак энергетической инфраструктуры и систем отопления, чтобы обеспечить украинцев светом и теплом в преддверии зимы.

Об этом в пятницу, 13 ноября, Сибига написал в X.

«Я предложил, чтобы учреждения ООН сделали восстановление энергосети и систем отопления приоритетом в своих программах, направленных на спасение жизней», — написал он.

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Сибига также подчеркнул, что Россия целенаправленно наносит удары по энергосети, объектах генерации, системах отопления, логистической и продовольственной инфраструктуре, пытаясь в преддверии зимы лишить миллионы домохозяйств света, тепла и воды.

По его словам, стороны также обсудили российские атаки на свободу судоходства в Чёрном море, которые представляют угрозу для продовольственной безопасности далеко за пределами Европы.

Кроме того, глава МИД поблагодарил Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) и его представительство в Украине за важную работу на местах и призвал продолжать и усиливать поддержку наиболее уязвимых слоев населения.

Российские атаки на энергетику — что известно

Российские войска усилили атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в преддверии зимы. Под ударами оказываются электростанции, теплоэлектроцентрали, подстанции и объекты передачи и распределения электроэнергии.

Одна из самых масштабных атак произошла в ночь на 3 ноября 2026 года. По данным «Укрэнерго», в течение суток россияне более 20 раз целенаправленно атаковали энергетические объекты. Под удар попали объекты генерации и передачи электроэнергии в девяти областях, а в целом разрушения зафиксировали в 14 регионах.

В результате этой атаки три теплоэлектростанции ДТЭК прекратили работу из-за значительных повреждений оборудования. Также пострадали важные подстанции, в частности те, которые обеспечивают работу Хмельницкой АЭС. Из-за повреждений энергосистемы в ряде областей вводились аварийные отключения электроэнергии.

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11 ноября российские войска атаковали ещё шесть крупных электроподстанций в Винницкой, Кировоградской, Житомирской и Черкасской областях. Кроме того, в ходе атак 7−9 ноября были повреждены энергообъекты в Винницкой и Одесской областях.

В результате российских ударов возникают перебои с электроснабжением, что также сказывается на работе систем водоснабжения, отопления и общественного транспорта.