«Они хитрые, это ловушка». Почему режим тишины в Константиновке опасен и откуда у россиян такая самоуверенность на переговорах — интервью с Чалым

14 ноября, 04:22
NV Премиум
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Украинский военнослужащий между городами Дружковка и Константиновка в Донецкой области, 24 июня 2026 года (Фото: REUTERS/Анатолий Степанов)

Украинский военнослужащий между городами Дружковка и Константиновка в Донецкой области, 24 июня 2026 года (Фото: REUTERS/Анатолий Степанов)

Автор: Алексей Тарасов

Председатель правления Украинского кризисного медиацентра, посол Украины в США в 2015–2019 годах Валерий Чалый в интервью Radio NV — о требованиях России на переговорах в Абу-Даби, последствиях промежуточных выборов в США для Украины, ограничениях Starshield для Сил обороны и опасности режима тишины в Константиновке.

— Хочу поговорить о том, какими были требования россиян на переговорах в Абу-Даби. Понимаете ли вы, как мы дошли до того, что снова вернулись к риторике, которую еще в 2021 году считали безумной и неадекватной? Понятно ли, откуда такая самоуверенность в Кремле?

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— На самом деле говорить можно что угодно, и я считаю, что сейчас Россия ведет себя не так, как сторона, стремящаяся достичь какого-либо результата. То есть с их стороны это имитация переговорного процесса. Свидетельством тому служит возвращение [помощника президента РФ Владимира] Мединского, который больше озабочен какими-то непонятными историческими российскими имперскими мечтами.

Теги:   Интервью NV Валерий Чалый Константиновка Война России против Украины Radio NV

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