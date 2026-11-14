Председатель правления Украинского кризисного медиацентра, посол Украины в США в 2015–2019 годах Валерий Чалый в интервью Radio NV — о требованиях России на переговорах в Абу-Даби, последствиях промежуточных выборов в США для Украины, ограничениях Starshield для Сил обороны и опасности режима тишины в Константиновке.

— Хочу поговорить о том, какими были требования россиян на переговорах в Абу-Даби. Понимаете ли вы, как мы дошли до того, что снова вернулись к риторике, которую еще в 2021 году считали безумной и неадекватной? Понятно ли, откуда такая самоуверенность в Кремле?

Реклама

— На самом деле говорить можно что угодно, и я считаю, что сейчас Россия ведет себя не так, как сторона, стремящаяся достичь какого-либо результата. То есть с их стороны это имитация переговорного процесса. Свидетельством тому служит возвращение [помощника президента РФ Владимира] Мединского, который больше озабочен какими-то непонятными историческими российскими имперскими мечтами.